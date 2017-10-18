به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، شب گذشته با گروهی از اساتید دانشگاه اصول الدین کوفه دیدار و گفتگو کرد.



در ابتدای این دیدار، ابومسلم فؤادی رئیس مؤسسه الهدی در شهر العماره، گوشه ای از فعالیت های این مؤسسه را بازگو کرد.



وی با بیان اینکه مؤسسه الهدی توسط گروهی از اساتید دانشگاهی و به منظور ارتقای سطح فکری و فرهنگی جامعه عراقی تأسیس شده است، از جمله فعالیت های این مؤسسه را تأسیس بزرگترین کتابخانه شهر العماره شامل کتاب های مربوط به علوم انسانی، برگزاری کنفرانس های بسیاری از جمله بزرگداشت شهید صدر، علامه عسکری، نقش مرجعیت عراق در جامعه این کشور و ...، انتشار روزنامه، برگزاری نشست های فرهنگی هفتگی، دوره آموزشی مسائل سیاسی و اسلامی برای جوانان و تأسیس یک مدرسه اسلامی عنوان کرد.



این اندیشمند عراقی که تألیف چندین جلد کتاب را نیز در کارنامه خود دارد، به چالش های موجود در برابر امت اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش ها توطئه آمریکا برای جوانان است که بسیار دقیق و برنامه ریزی شده است؛ به گونه ای که در ابتدا سعی می کنند با ظاهر دین وارد شوند و پس از جلب توجه جوانان، به تخریب دین اسلام می پردازند.



وی دیگر چالش های پیش روی امت اسلامی را نیز تخریب و تغییر ارزش ها و همچنین هدف گیری تشیع در هر نقطه از جهان و ایجاد جنگ و درگیری میان شیعه و سنی دانست و بر مقابله با این جو ناسالم تأکید کرد.



آیت الله اراکی نیز در سخنانی تأکید کرد: ما با جنگ گسترده ای در میان ملت های جهان روبرو هستیم که مرز مشخصی از نظر جغرافیایی، قومی و سیاسی ندارد. این جنگ در همه جای جهان وجود دارد اما در عراق با پیروزی هایی همراه بوده است. انقلاب اسلامی ایران تحول بزرگ جهانی بود اما عراق نیز نقش متمایزی در این مسیر دارد؛ مسیر بازگشت آموزه های اهل بیت(ع) به جامعه که به فجر و پیروزی منتهی خواهد شد.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی همچنین به محبت مردم عراق به اهل بیت(ع) اشاره کرد و گفت: این حقیقت را نمی توان کتمان کرد، به عنوان مثال راهپیمایی میلیونی اربعین یک راهپیمایی معمولی نیست. این بذر کوچک اکنون به درخت بزرگی تبدیل شده است که شاخه های آن به همه نقاط جهان رسیده است.



آیت الله اراکی با اشاره به اینکه در کنفرانس های متعددی در بسیاری از کشورها حضور داشته است، خاطرنشان کرد: مردم در همه جای جهان، امام حسین(ع) را بزرگ می دارند و در راهپیمایی اربعین حضور می بایند.



وی با بیان اینکه ملت عراق حدود ۱۴ قرن است که فرهنگ علوی را دنبال می کنند و در برابر نظام های سلطه ایستادگی کرده اند، تأکید کرد: اکنون نیز قدرت های بزرگی چون انگلیس و آمریکا نمی توانند عملی انجام دهند. ملت عراق، یک ملت ولایی، علوی و حسینی است و هرچند که توطئه ها بر آنها هجوم آورند، باید از این ظرفیت موجود استفاده کنند و در برابر توطئه های مختلف دشمنان که هویت و دین آنها را هدف قرار داده است، ایستادگی نمایند.



دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه علما و دانشمندان بسیار بزرگی در عراق وجود دارند، پیشنهاد کرد که این افراد و آثار و ویژگی های شخصیتی آنها از جمله علم، صبر و استقامت آنها در کنفرانس های جهانی معرفی شود تا جوانان ارزش این شخصیت های دینی را دریابند. زیرا معرفی این شخصیت های فکری و ارزشمند از اهمیت بالایی برخوردار است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره فرهنگ غربی خاطرنشان کرد: فرهنگ غربی تمدن بشری را نابود کرد. فرهنگ غربی فرهنگ تخریب‌گر است و هر زمان که به جایی وارد می شود آنجا را به فساد می کشاند به طوری که زبان و فرهنگ و عادات و رسوم و حتی دین آنها را تغییر می دهد و ملت ها را تحقیر می کند. اما زمانی که اسلام کشورها را فتح کرد فرهنگ آنان را تغییر نداد به عنوان مثال در ایران همه به زبان فارسی صحبت می کنند، فرهنگ های خاص خود را دارند و همه آداب و رسوم خود را انجام می دهند.



وی همچنین با اشاره به اینکه فقه نظام سیاسی، فقه قوی و برهانی و عقلانی است، تأکید کرد: فرهنگ اسلامی به این گونه است لذا باید در کنار فرهنگ اسلامی ایستاد و با فرهنگ غربی مبارزه کرد.



آیت الله اراکی در پایان از تلاش های اساتید دانشگاه تشکر و قدردانی کرد و پیشبرد اهداف آنها را از خداوند متعال مسئلت کرد.



در این نشست، برخی از اساتید دانشگاه اصول الدین کوفه نیز نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص فرهنگ و تمدن اسلامی و مسائل روز جهان اسلام مطرح کردند.