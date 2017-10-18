آمادگی کامل پلیس کرمانشاه برای تامین امنیت زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "رضا شیرزادی " اظهار داشت: با نزدیک شدن به مراسم اربعین حسینی(ع) پلیس این شهرستان از هر لحاظ آمادگی خدمت رسانی به زائران سید و سالار شهیدان (ع) را دارد.

وی افزود: انتظامی این شهرستان با برنامه ریزی دقیق و استفاده از تمامی ظرفیت ها، امنیت را در مسیرهای تردد و موکب های سطح حوزه استحفاظی را برقرار خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خدمت به زائران ابا عبدالله الحسین (ع) را یک سعادت دانست و گفت: به منظور خدماتدهی و اسکان زائران، موکب هایی در سطح شهرستان تدارک دیده شده است که آماده ارائه خدمت به زائران هستند.

سرهنگ شیرزادی با اشاره به استفاده از ظرفیت های برون سازمانی و پلیس های افتخاری برای تامین امنیت زائران اظهارداشت: به منظور ارائه خدمات بهتر و تامین امنیت در ایام اربعین تعداد گشت های انتظامی در سطح شهرستان افزایش پیدا خواهند کرد.

رشد ۲۵ درصدی کشفیات مواد مخدر

جانشین ‌فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیروی انتظامی ۹۳۷ کیلوگرم مواد مخدر کشف کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است.

سرهنگ "علیرضا مرزبانی" در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: بخش عمده ای از مواد مخدر کشف شده مربوط به تریاک و پس از آن مربوط به هروئین و شیشه است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۶ تاکنون ۱۱۰ نفر از قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر دستگیر شده اند، گفت: در این مدت سه هزار و ۷۹۳ نفر خرده فروش و معتاد نیز دستگیر شده اند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۲۵ باند در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی شده اند، افزود: در زمینه شناسایی و متلاشی کردن باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد رشته داشته ایم.

مرزبانی با بیان اینکه ۷۶۴ طرح پاکسازی در سطح استان اجرایی شده است، گفت: امسال با هماهنگی با دستگاه قضایی برای اولین بار ۱۷۳ مکان را که به محل هایی برای تهیه و توزیع مواد مخدر تبدیل شده بودند، توسط نیروی انتظامی پلمب‌ کردیم.

وی به وضعیت معتادان متجاهر و کارت خواب در استان کرمانشاه اشاره و عنوان کرد: معتادان متجاهر بیشترین نقش را در جرایمی‌ همچون سرقت ایفا می کنند.

جانشین فرمانده انتظامی کرمانشاه یادآور شد: نوروز امسال بیش از یک هزار و ۲۰۰ معتاد متجاهر در سطح شهر ‌کرمانشاه جمع آوری شدند که این موضوع باعث کاهش محسوس سرقت شد.

مرزبانی با بیان اینکه در چند روز گذشته در مرکز استان طرح پاکسازی مناطق آلوده با همکاری دستگاه قضایی و شورای هماهنگی انجام شد، گفت: در این طرح بیش از ۱۵۰ خرده فروش و معتاد جمع آوری و بیش از ۴۴ باب مغازه پلمب شد.

به گفته وی، در راستای اجرای این ‌طرح ماموران انتظامی بیش از هفت کیلو و ۳۵۰ گرم مواد مخدر کشف‌ کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تاکید کرد: پلمب مراکز تهیه و توزیع مواد مخدر انجام می شود اما آنچه باید انجام شود بحث مصادره آنها به نفع دولت است که نقش بازدارندگی در جامعه را داشته باشد.