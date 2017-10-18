اجرای «سومین تیر» در پردیس تئاتر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «سومین تیر» به نویسندگی و کارگردانی سید مصطفی هاشمی تبار از روز چهارشنبه ۳ آبان تا جمعه ۵ آبان به مدت ۳ روز در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران روی صحنه می رود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: سینا دانشجویی نویسنده است که به همراه دوستانش قصد دارد در جواب به استادش، نمایشی را در دانشگاه روی صحنه ببرد. این نمایش روایتگر وقایعی است در پس عاشورا که اتفاقات پشت صحنه را روایت می کند.

بازیگران این اثر نمایشی عبارتند از: سید محسن هاشمی تبار، رضا شوشتری، علی انتظاری، علیرضا نورعلی پور، امیرحسین جوانی، امیرعباس سالاری، طاها یوسفی، علیرضا گبرلو، حامد عفت منش و حسام برزگران.

دیگر عوامل این نمایش شامل طراح تصاویر و جلوه های ویژه: محمد موید، شرکت منظر سیما، صداگذاری و میکس: محمدمهدی نوری، استودیو نوای ریحان، مدیر تصویربرداری: امیراحسان ملامحمدی، استودیو عکس و فیلم تخصصی سمر، گروه چهره پردازی: هادی ظهوری، احمد نگهبان، میری، گروه صدابرداری:حمید نسیمی، طراحی و اجرای دکور: کریم سحرخیز، امیر باقری، سید سعید پروهان، نورپرداز: سید ابوالفضل احمد رئیسی، مجری امور تبلیغات: هادی سنجری، عکاس: محمد پهلوان، طراحی وب سایت: امین الله جمشیدی، تجهیزات لباس و صحنه: شهرک سینمایی غزالی، مدیر فنی: رضا فرجی، مسئول تدارکات: احسان حسینی، حراست و انتظامات: گردان امام حسن عسکری (ع) هستند.

نمایش «سومین تیر» به نویسندگی و کارگردانی سید مصطفی هاشمی تبار از روز چهارشنبه ۳ آبان ماه تا جمعه ۵ آبان ماه در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران ساعت ۱۹ روی صحنه می رود.