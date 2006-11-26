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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۵

مدیر امتحانات مدارس حوزه علمیه قم در گفتگو با مهر خبر داد:

برگزاری امتحان گزینشی طلاب پایه اول / تداوم تحصیل طلاب منوط به قبولی در امتحانات گزینشی

برگزاری امتحان گزینشی طلاب پایه اول / تداوم تحصیل طلاب منوط به قبولی در امتحانات گزینشی

امتحانات گزینشی طلاب پایه اول حوزه های علمیه قم از 11 آذر ماه برگزار می شود و تداوم تحصیل طلاب منوط به موفقیت در این آزمون است.

مدیر امتحانات مدارس حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: اولین دوره امتحانات طلاب جدید الورود حوزه های علمیه قم از 11 تا 14 آذر ماه در مدارس علمیه قم برگزار می شود و پذیرش نهایی این گروه از طلاب منوط به موفقیت در این امتحانات است.

حجت الاسلام ملا نوری افزود: امتحانات این آزمون در روزهای 11 آذر علم صرف، 12 آذر احکام ، 13 آذر تجوید و 14 آذر عقاید (1) خواهد بود که به صورت همزمان ساعت 9 صبح در مدارس علمیه برگزار می شود.

وی افزود: حداقل نمره قبولی در این آزمون 12 بوده و طلابی که به هردلیل امکان حضور در این آزمون را نداشته باشند یا نتوانند نمره مناسب را کسب کنند، در آزمون تجدیدی شرکت خواهند کرد. پذیرش کسانی که در این آزمون ها موفقیت لازم را کسب نکنند، لغو خواهد شد.

کد مطلب 411815

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