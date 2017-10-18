اصفهان در انتهای مرز خشکسالی هیدرولوژیکی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بیجندی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه هواشناسی نقش حاکمیتی دارد و شرایط را برای دیگر دستگاه‌ها در حوزه آب و هوا پیش‌بینی می‌کند، اظهار داشت: ما در سال‌های اخیر به سمت کاربردی شدن فعالیت‌های هواشناسی گام برداشته‌ایم تا در زندگی شهروندان تاثیر بیشتری داشته باشیم.

جلوگیری از خسارت۴۲۰ میلیارد تومانی کشاورزان با پیش‌بینی‌های درست هواشناسی در ۱۱ استان

وی با اشاره به اینکه همه اقشار جامعه باید به پیش‌بینی‌های هواشناسی توجه داشته باشند، افزود: در حوزه تهک در استان اصفهان جزو برترین استان‌ها هستیم به گونه‌ای که پیش‌بینی‌های هواشناسی منجر به جلوگیری از وارد شدن ۴۲۰ میلیارد تومان خسارت به کشاورزان ۱۱ استان کشور شده است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه باید باور داشته باشیم که هواشناسی مرز جغرافیایی نمی‌شناسد و تاثیرات گسترده‌ای را دارد، ابراز داشت: تغییرات اقلیمی می‌تواند سبب خشکسالی‌ها مستمر و با بروز سیلاب باشد.

وی پایش مستمر جو و تولید داده، پردازش و تولید محصول و تصمیم‌سازی در مدیریت و امور روز مره را سه هدف عمده هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد و گفت: همچنین در حوزه کاربردی کردن هواشناسی استان اصفهان تاکنون فعالیت‌های زیادی را در حوزه حمل و نقل، کشاورزی، دامپروری و گردشگری انجام داده‌ایم.

بیجندی در ادامه با تاکید بر اینکه تغییر اقلیم شاه کلید چالش‌های پیش روی بشر است و در آینده نیز یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها خواهد بود، تصریح کرد: این بحران خشکسالی‌های پی در پی و سرمازدگی ناگهانی را موجب می‌شود و دلیل بسیاری از چالش‌های زیرین دیگر به خصوص اقتصاد آب و کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر استان اصفهان در بدترین شرایط خشکسالی قرار دارد، اضافه کرد: اصفهان در حال حاضر در انتهای مرز خشکسالی هیدرولوژیکی و ابتدای خشکسالی اجتماعی و اقتصادی قرار دارد و برای خروج از این بحران باید ترسالی‌های متوالی داشته باشیم.

تنها در ۵ درصد استان اصفهان شرایط ترسالی حاکم است

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با تاکید بر اینکه تا شهریور ماه ۹۶ تنها در پنج درصد از مساحت استان اصفهان ترسالی وجود دارد، ابراز داشت: باید توجه داشت که طی ۱۷ سال گذشته خشکسالی در استان اصفهان استمرار داشته و استان در خشکسالی بلند مدت به سر می‌برد.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌های صورت گرفته در استان اصفهان برای سه ماه آینده استان اصفهان اضافه کرد: بارش‌ها در سال جاری از نیمه آبان ماه آغاز می‌شود و در نیمه غربی بیشترین بارش‌ها را خواهیم داشت.

بیجندی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود بارش‌های پاییزی استان اصفهان به لحاظ پراکنش زمانی و مکانی مساعد نیست، اضافه کرد: این امر زمینه ساز تشدید شرایط خشکسالی در استان اصفهان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه پاییز سردی را نیز در پیش‌رو خواهیم داشت، اضافه کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سرچشمه‌های زاینده رود بارش‌های نرمالی را خواهیم داشت اما در مرکز و شرق استان به دلیل خشکی زیاد خاک، بارش‌ها مفید نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با تاکید بر اینکه پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی بیانگر استمرار خشک‌سالی‌ها طی چند دهه آینده است، ابراز داشت: باید برنامه‌ریزی‌های درستی را با توجه به این شرایط داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مدیریت سیلاب‌های شهری در دستور کار اداره کل هواشناسی استان اصفهان وجود دارد، اظهار داشت: در این راستا آماده همکاری با همه شهرستان‌های استان اصفهان هستیم.

هر گونه توسعه کشاورزی و صنعتی برای استان اصفهان مضر است

بیجندی با تاکید بر اینکه هر گونه توسعه کشاورزی و صنعتی برای استان اصفهان مضر خواهد بود، افزود: همه برنامه‌ریزی‌های استان اصفهان باید بر اساس کم آبی و خشکسالی برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به اینکه گرد و خاک جزو جدانشدنی استان اصفهان با توجه به شرایط خشکسالی اخیر است، گفت: باید توجه داشته باشیم در حال حاضر در مناطق مرکزی، شمال، شرق، تالاب گاوخونی و دشت سجری با بحران گرد و خاک روبرو هستیم.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه تحقق حق‌آبه زاینده رود بهترین راهکار کاهش گرد و غبار در استان اصفهان است، تصریح کرد: باید توجه داشت که در حال حاضر با سرعت باد پنج تا هفت متر بر ثانیه گرد و غبار در اکثر مناطق استان اصفهان حاکم می‌شود.