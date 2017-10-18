یاوه سرایی های ترامپ باعث افزایش اقتدار ایران اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، حجت‌ الاسلام سید محمدعلی آل‌ هاشم در حاشیه همایش گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم استان آذربایجان شرقی و در بازدید از نمایشگاه کاریکاتو « ترامپیسم» افزود: حرکت احمقانه ترامپ نه تنها نتوانست سپاه را از محبوبیت اندازد بلکه محبوبیتش را بین مردم چندین برابر کرد.

وی خاطر نشان کرد: سخنان بیهوده ترامپ باعث شد همه سلایق کشور مقابل ترامپ متحد شوند و پیرو رهبری برای مقابله با دشمن از هیچ چیز هراس نداشته باشند.

امام جمعه تبریز همچنین گفت: ترامپ نظام اسلامی و نهادهای انقلابی و قانونی را مورد تهدید و تحریم قرار داده است ولی مردم ایران و آذربایجان بعد از انقلاب در صحنه‌های مختلف نشان داده اند که هر جا تحریم و تهدید بیشتر شود، انسجام بیشتر شده است.

آل هاشم اظهار داشت: همچنان که از طریق هنر می توان شعائر دینی و انقلابی را منتقل و در جامعه نهادینه کرد به همان زبان نیز می توان با استکبار جهانی و در راس آن آمریکا و ترامپ برخورد کرد.

وی با بیان اینکه هنرمندان رسالت و وظیفه سنگینی در این خصوص دارند، گفت: تمامی هنرمندان بایستی در این زمینه ورود کنند و نه تنها کاریکاتوریست ها بلکه نویسندگان و شاعران و نیز فیلمسازان و ... با خلق آثار ارزشمند هنری شان، چهره منفور و منحوس آمریکا و اسرائیل و نوکران و مزدوران شیطان بزرگ را به جامعه معرفی کنند.