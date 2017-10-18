۲۷ نفر بی سواد در سامانه سوادآموزی بشرویه ثبت نام شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضوانیان ظهر چهارشنبه در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان گفت: در سال ۹۵ طبق آخرین سرشماری در کل کشور آمار بی سوادان بیش از ۴۸۴ هزار نفر بوده که یعنی تنها ۶۸ درصد کشور دارای سواد هستند.

وی افزود: در استان خراسان جنوبی با توجه به پیشنیه فرهنگی نیز متاسفانه رقم جالبی در خصوص آمار باسوادان نداریم.

رضوانیان اظهار داشت: درحال حاضر در کل استان های کشور تهران و البرز با ۹۲ درصد باسوادی و سیستان و بلوچستان با ۷۶ درصد با سوادی به ترتیب بالاترین و پایین ترین درصد افراد باسواد در کل کشور را دارند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بشرویه بیان کرد: سال گذشته در شهرستان بشرویه ۲۳ نفر در دوره سوادآموزی که شامل افراد بی سواد ۱۰ تا ۴۹ سال می شوند جذب شده اند که از این تعداد ۱۴ نفر قبول، ۶ نفر مردود و ۳ نفر ترک تحصیل داشته ایم.

وی گفت: در دوره انتقال نیز که از سوم ابتدایی به بالا را شامل می شود ۱۰ نفر جذب داشته که از این تعداد ۷ نفر قبول و ۳ نفر مردود شده اند.

رضوانیان عنوان کرد: در شهرستان بشرویه ۱۳ مربی در بحث نهضت سوادآموزی با آموزش و پرورش همکاری دارند.

مدیرآموزش و پرورش شهرستان بشرویه گفت: طبق تفاهمنامه امسال شهرستان با شورای آموزش و پرورش تعداد ۲۵ نفر بایستی در دوره سوادآموزی ۲۰ نفر در دوره تحکیم و ۲۰ نفر در دوره انتقال جذب شوند که تاکنون تنها ۶ نفر در دوره سوادآموزی و ۱۰ نفر در دوره انتقال جذب شده اند.

وی بیان کرد: شورای پشتیبانی شهرستان متشکل از ادارات مختلفی ست که میتوانند به هر نحوی با این شورا همکاری نمایند و البته دبیری شورا بر عهده آموزش و پرورش و ریاست شورا برعهده فرماندار شهرستان است.

رضوانیان همچنین در ادامه گفت: شورای پشتیبانی سوادآموزی برحسب نیاز از سایر ادارات نیز کمک می گیرد.

مدیرآموزش و پرورش شهرستان بشرویه تاکید کرد: درحال حاضر بحث سوادآموزی دارای اهمیت بسیاری ست و ما به عنوان متصدی این امر برای جذب تک تک افراد اعلام آمادگی می کنیم.

وی اظهار داشت: در سال جاری ۲۷ نفر بی سواد بین ۱۰ تا ۴۹ سال در سامانه سوادآموزی ثبت نام شده اند که از این تعداد به کمک مدارس تاکنون سه نفر شناسایی شده اند.