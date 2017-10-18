زیرساختهای ارتباطات وفناوری در دو شهر استان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بهره‌وری از فضای مجازی بهترین راهکار برای توسعه تجاری، بانکداری، توسعه خدمات شهری و الکترونیکی است.

وی تصریح کرد: ما از هر فکر و پیشنهادی برای توسعه استان استقبال می‌کنیم.

احمدی با بیان اینکه جذب سرمایه‌ گذار برای استان‌ از دیگر مناطق یکی از راههای ایجاد و تقویت فرصت‌ها برای توسعه است، گفت: این مسیر در غالب گفتمان اقتصاد مقاومتی است که باید برون ‌گرایی را همراه با درون گرایی توام کرده تا موفق شویم.

استاندار خط‌ مشی دولت را اعتدال عنوان کرد و گفت: دولت به دنبال توسعه در سطح ملی و استانی است.

وی با بیان اینکه منابعی که به این استان تزریق می‌ شود نسبت به سایر استانهای دیگر افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: پیشرفت برخی از استانها با همین میزان منابع وارده با تدبیر و دوراندیشی بهتر بوده است.

احمدی افزود: اگر یک منطقه از لحاظ شاخصهای توسعه، دارای رشد بیشتری بود و منطقه دیگر رشد کمتری داشت، این بدان معنی نخواهد بود که باید جلوی رشد منطقه بیشتر توسعه یافته را بگیریم بلکه باید سرعت ریل قطار پیشرفت در مناطق پیشرفت کرده را بیشترکنیم.

وی تصریح کرد: با این کار منابع از منطقه توسعه یافته به دیگر مناطق کمتر توسعه یافته سرریز شده و منابع به این مناطق کمتر توسعه یافته تزریق می شود.

استاندار با بیان اینکه رشد همراه با توسعه از دستاوردهای این استان در دولت یازدهم است، گفت: مدیریت نقدینگی، کنترل تورم، خروج از رکود و تلاش برای توسعه متوازن و افزایش نرخ رشد اقتصادی همه نقاط کشور از برنامه‌های موفق دولت یازدهم بود.