۷.۵میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی به سرخه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی زاده بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی سرخه به میزبانی فرمانداری، با اشاره به آنکه در سال جاری اعتبارات تملک دارایی شهرستان، ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: هفت میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی به این شهرستان اختصاص داده شده است.

وی افزود: سرخه به دلیل نوپا بودن نیازمند توجه ویژه است که افزایش اعتبارات تملک دارای از این نگاه مسئولان استانی نشات می گیرد.

فرماندار سرخه با تاکید بر اینکه جذب اعتبارات ملی یکی از راهکارهای اصلی پیشرفت و توسعه این شهرستان است، گفت: به دلیل عدم احتساب سرخه در زمره مناطق محروم، این شهرستان برای ‌پیشرفت و توسعه مطلوب، نیازمند توجه بیشتر است که با پیگیری و اجرای پروژه های شاخص اقتصادی و جذب اعتبارات ملی می توان به این مهم دست یافت.

وی در ادامه با اشاره به کمبودها و نواقص موجود در حوزه بخش مرکزیو روستاهای سرخه، گفت: روستاهای این شهرستان با وجود دست وپنجه نرم کردن با مشکلات، نواقص و کمبودهای متعدد در محدوده مناطق محروم قرار نداشته، لذا نیازمند توجه و برنامه ریزی ویژه برای جذب اعتبارات در راستای پیشرفت و توسعه هستند.