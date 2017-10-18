حامیان ۳۰ میلیارد ریال به ایتام و محسنین بوشهری کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، احمد لطفی در جمع حامیان اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد با اشاره به اینکه طرح اکرام ایتام و محسنین به منظور رسیدگی به مشکلات ایتام و خانوارهای نیازمند در کمیته امداد اجرا می‌شود، گفت: همه ساله تعداد زیادی از هموطنان خیر و نیکوکار، با ثبت نام در این طرح به حمایت از ایتام و فرزندان محسنین می‌پردازند و به صورت ماهانه کمک‌های خداپسندانه خود را به آنها اهداء می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه طرح اکرام و ایتام از جمله طرح‌های مشارکتی موفق و فعال کمیته امداد است، افزود: هم اکنون ۱۰ هزار حامی نیکوکار حمایت از ۶ هزار ۲۸۵ فرزند یتیم و محسنین را بر عهده دارند و کمک‌های نقدی و غیره نقدی را به آنها اهداء می‌کنند.

لطفی با بیان اینکه ۲ هزار ۴۶۵ یتیم و ۳ هزار ۸۲۰ تحت حمایت کمیته امداد وجود دارد، یادآور شد: تمامی ایتام تحت حمایت کمیته امداد با حمایت خیران دارای چند حامی هستند و بخش قابل‌توجهی از مشکلات معیشتی، فرهنگی و آموزشی آنان از محل مبالغ واریزی حامیان رفع می‌شود.