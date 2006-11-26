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۵ آذر ۱۳۸۵، ۸:۲۷

کتاب "فلسفه دین" منتشر می شود

کتاب "فلسفه دین" نوشته لیندا ترینکائوس زاگزبسکی بهمن ماه امسال در 256 صفحه از سوی انتشارات بلک ول منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به مثابه یک راهنما موضوعات کلیدی و بحثهای فلسفه دین را در بافتها و زمینه های خارجی آن قرار داده و بر وضعیتهایی که به توسعه این عرصه منتهی می شود تأکید می کند.

نویسنده این کتاب که مدرس فلسفه دین و اخلاق دانشگاه اوکلاهاما است موضوعات مختلفی را در این کتاب مورد بررسی قرار داده است.

رابطه میان فلسفه و دین، وجود خدا، دین و اخلاق، مسئله شر، مرگ و زندگی پس از مرگ، مسئله تنوع دینی موضوعاتی بوده که به همراه استدلال نگاه اجمالی را در این عرصه ارائه کرده است و خواننده را به تفکر درباره موضوعات فلسفه و دین دعوت می کند.

رویکرد فلسفی به دین، استدلال های کلاسیک برای وجود خدا، رویکردهای پراگماتیک به اعتقادات دینی، خدا کیست و چیست؟، سرنوشت، آزادی و علم غیب، ایمان، استدلال و اخلاق اعتقاد از جمله عناوینی هستند که نویسنده آنها را به عنوان سرفصل کتاب "فلسفه دین" انتخاب کرده است.

تئوری انگیزه الهی (1994) ، مسئله آزادی و علم غیب (1991)، فضیلت ذهن (1996) از جمله کتابهایی محسوب می شوند که لیندا ترینکائوس زاگزبسکی تاکنون منتشر کرده است.

کد مطلب 411823

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