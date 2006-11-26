کتاب "فلسفه دین" منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به مثابه یک راهنما موضوعات کلیدی و بحثهای فلسفه دین را در بافتها و زمینه های خارجی آن قرار داده و بر وضعیتهایی که به توسعه این عرصه منتهی می شود تأکید می کند.

نویسنده این کتاب که مدرس فلسفه دین و اخلاق دانشگاه اوکلاهاما است موضوعات مختلفی را در این کتاب مورد بررسی قرار داده است.

رابطه میان فلسفه و دین، وجود خدا، دین و اخلاق، مسئله شر، مرگ و زندگی پس از مرگ، مسئله تنوع دینی موضوعاتی بوده که به همراه استدلال نگاه اجمالی را در این عرصه ارائه کرده است و خواننده را به تفکر درباره موضوعات فلسفه و دین دعوت می کند.

رویکرد فلسفی به دین، استدلال های کلاسیک برای وجود خدا، رویکردهای پراگماتیک به اعتقادات دینی، خدا کیست و چیست؟، سرنوشت، آزادی و علم غیب، ایمان، استدلال و اخلاق اعتقاد از جمله عناوینی هستند که نویسنده آنها را به عنوان سرفصل کتاب "فلسفه دین" انتخاب کرده است.

تئوری انگیزه الهی (1994) ، مسئله آزادی و علم غیب (1991)، فضیلت ذهن (1996) از جمله کتابهایی محسوب می شوند که لیندا ترینکائوس زاگزبسکی تاکنون منتشر کرده است.

