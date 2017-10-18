اگر قوانین ما را ملزم به ترک ایران کند، تابع قانون هستیم

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پاتریک پویانه، مدیر اجرایی شرکت توتال فرانسه گفت اگر آمریکا تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران اعمال کند، این شرکت پروژه خود در جمهوری اسلامی را ادامه خواهد کرد.

وی سه‌شنبه ۲۵ مهر ماه در گفت‌وگو با نشریه «اینترنشنال اویل دیلی» گفت که شرکت توتال منتظر عواقب تصمیم دونالد ترامپ خواهد بود و اگر قوانینی این شرکت را ملزم به ترک ایران کند، آنگاه تابع قانون بوده و از پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج خواهد شد.

پویانه در ادامه گفت که اگر ایران تابع توافق هسته‌ای باشد، اروپا، چین و روسیه نیز بر این نظر باشند که برجام بر قوه خود باقی بماند، آمریکا مجبور خواهد بود که تحریم‌های یکجانبه علیه ایران اعمال کند و ما وضعیت را ارزیابی خواهیم کرد.

وی گفت: ما سعی خواهیم کرد آسودگی خاطر برای ادامه پروژه را فراهم کنیم که این اولویت ما خواهد بود.