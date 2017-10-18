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۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۴

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد:

کشف تلفن همراه والبسه قاچاق به ارزش بیش از۵ میلیاردریال درنیشابور

کشف تلفن همراه والبسه قاچاق به ارزش بیش از۵ میلیاردریال درنیشابور

مشهد-فرمانده انتظامی خراسان رضوی از کشف محموله های تلفن همراه و البسه قاچاق به ارزش بیش از ۵ میلیارد ریال در شهرستان نیشابور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دریافت گزارشی مبنی بر ورود محموله گوشی های تلفن همراه قاچاق با یک دستگاه اتوبوس مسافربری به شهرستان نیشابور بلافاصله تیم دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان وارد عمل شدند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان نیشابور با کنترل مبادی ورودی این شهرستان خودرو مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از آن تعداد ۱۴۶ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق و مدارک گمرکی به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۲۴۱ میلیون ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان نیشابور همچنین روز گذشته در بازرسی از یک دستگاه خودرو وانت تعداد ۹۸۵ توپ پالتو بچه گانه و البسه قاچاق به ارزش تقریبی ۴ میلیارد و ۴۵۲ میلیون و پانصد هزار ریال را کشف کردند.

کریمی خاطر نشان کرد: در این رابطه سه فرد متخلف دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

کد مطلب 4118278

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