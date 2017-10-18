«اورنگ ایلامی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایلامی پیش از این به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مشغول به کار بود.

در حکم وزیر بهداشت آمده است: جناب آقای دکتر ایلامی

سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

پیرو ابلاغ شماره۱۰۰/۸۹۴ مورخ ۹۵.۱۰.۱۳ و با توجه به مصوبه مورخ ۹۶.۷.۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این ابلاغ به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، منصوب می شوید تا با یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.