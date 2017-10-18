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۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۰۰

باحکم وزیر بهداشت؛

«اورنگ ایلامی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج شد

«اورنگ ایلامی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج شد

یاسوج- «اورنگ ایلامی»، باحکم وزیر بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایلامی پیش از این به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مشغول به کار بود.

در حکم وزیر بهداشت آمده است: جناب آقای دکتر ایلامی

سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

پیرو ابلاغ شماره۱۰۰/۸۹۴ مورخ ۹۵.۱۰.۱۳ و با توجه به مصوبه مورخ ۹۶.۷.۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این ابلاغ به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، منصوب می شوید تا با یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

کد مطلب 4118309

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