به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شجاعی عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت دانش‌آموز دختر اهری که در ۱۸ مهرماه به کما رفته بود را تشریح کرد، اظهار داشت: زهرا دانش‌آموزی ۱۴ ساله از روستاهای است که در هجدهم مهرماه به دلیل تومور مغزی به کما رفت و در اولین ساعات با همکاری بسیار خوب اورژانس این دانش‌آموز برای درمان توسط اورژانس هوایی به تبریز منتقل شد.

مدیر آموزش و پرورش اهر ادامه داد: صبح آن روز که این دانش‌آموز به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل‌شده بود تا ساعت ۱۱ به زهرا رسیدگی نشده بود و سپس با هماهنگی حراست آموزش و پرورش و بیمارستان با حضور ۵ پزشک که کمسیونی تشکیل یافت نتیجه این شد که دانش‌آموز اهری تومور مغزی دارد که به لحاظ ترکیدگی تومور موجب به کما رفتن زهرا شده است.

وی با گلایه از انتشار اخبار نادرست از سوی رسانه‌ها در خصوص اینکه " در اثر یک حادثه اتفاقی و نامعلوم صبح امروز یک دانش‌آموز دختر دریکی از مدارس شهرستان اهر به کما رفت" گفت: خبری که آن روز منتشر شد بود بی‌پایه و اساس بود چراکه دلیل به کما رفتن را نامعلوم عنوان کرده بودند در حالی که دلیل آن‌هم تومور مغزی بود.

شجاعی در ادامه با ابراز خوشحالی از اینکه دانش‌آموز اهری از کما خارج و به بخش بیمارستان منتقل‌شده است، اضافه کرد: دستگاه‌هایی که به زهرا متصل شده بود را بازکرده‌اند و اکنون به لطف خداوند دانش‌آموز اهری هوشیاری خود را به دست آورده و صحبت می‌کند.

مدیر آموزش و پرورش اهر تأکید کرد: طبق نظر پزشکان زهرا دانش‌آموز اهری می‌بایست مدتی برای درمان کامل در بیمارستان تحت نظر باشد و بعد از تأیید سلامتی از بیمارستان مرخص می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه حضور مداوم پزشکان متخصص زن در مدارس شبانه‌روزی برای جلوگیری از حوادثی از این دست ضروری است، خاطرنشان کرد: در مدارس شهرستان اهر علی‌الخصوص مدارس شبانه‌روزی برای غربالگری به پزشکان نیازمندیم به‌طوری که آموزش و پرورش تنها یک پزشک دارد و یک نفر یقیناً نمی‌تواند پاسخگوی تمامی مدارس باشد.