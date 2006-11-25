فرهنگ بسیج در رادیو باید احیاء شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته بسیج با حضور حسن خجسته معاون صدا، سردار حاج محمود عاطفی فرمامنده بسیج سازمان صدا و سیما، محمدرحمان نظام اسلامی مسئول بسیج معاونت صدا و جمعی از مدیران شبکه های مختلف رادیویی نمایشگاه عکس "آن روزهای به یاد ماندنی" در طبقه همکف ساختمان شهدای رادیو افتتاح شد.

در این مراسم، خجسته با اشاره به اینکه برگزاری این نمایشگاه ابتکار خوبی بوده، گفت: "چون این عکس ها هر کدام سابقه تاریخی برای انقلاب دارند، در آینده سعی می کنیم مکانی برای ایجاد نمایشگاه دائمی عکس ایجاد کنیم تا همکاران به یاد داشته باشند چطور یک عده با دست خالی و با نیروی ایمان عازم جبهه های جنگ شدند و همه هستی خود را در این راه گذاشتند."

معاون صدا در ادامه افزود: "احیاء فرهنگ بسیج بین کارکنان صدا ضرورت دارد و باید تفکر بسیج را پویا بدانیم و ضمن حفظ مبانی اصلی دین خواهی و دینداری و از خودگذشتگی به خاطر انقلاب، روحیه بسیجی بودن را بین کارکنان ترویج داد. گرچه شرایط زندگی عوض شده، اما بسیجی در هر زمان آماده است که دین خود را به انقلاب ادا کند."

نمایشگاه عکس "آن روزهای به یاد ماندنی" به مدت یک هفته در ساختمان شهدای رادیو دایر است.