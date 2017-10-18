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۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۱۸

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس:

۶۰ درصد صادرات نفتی کشور در دوران تحریم از گچساران انجام می‌شد

۶۰ درصد صادرات نفتی کشور در دوران تحریم از گچساران انجام می‌شد

گچساران - نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در دوران تحریم که تولید نفت کشور به یک میلیون بشکه رسیده بود، قریب ۶۰ درصد از صادرات نفتی کشور از گچساران انجام می‌شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گچساران افزود: در حال حاضر نیز روزانه ۶۵۰ هزار بشکه نفت در این شهرستان تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه علی‌رغم توجه ویژه دولت در زمینه تخصیص اعتبار، این استان هنوز دچار محرومیت است، گفت: این استان سالها با استانداردهای کشوری فاصله دارد و هنوز با محرومیت دست و پنجه نرم می‌کند.

تاجگردون تصریح کرد: این امر نیازمند راهبردهایی اساسی در زمینه های مختلف همچون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.

وی با بیان اینکه دولت نگاه ویژه ای به استان داشته است، اظهار داشت: اعتبارات استان در مقایسه با استانهایی با جمعیت بیشتر در دولت یازدهم و دوازدهم بیشتر است و این امر توجه ویژه دولت به استان محروم کهگیلویه و بویراحمد را نشان می دهد.

تاجگردون در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پروه های راکد شهر گچساران گفت: احداث جاده چهار باند در شهرستان گچساران یکی از پروژه‌هایی است که در گذشته راکد بود و اکنون فعال و در دست اجرا است.

وی تصریح کرد: پروژه‌های عمرانی در این شهرستان رشد خوبی داشته اما نرخ بیکاری همچنان بالا است و این امر نیازمند توجه به پروژه های اشتغال زا در شهرستان است.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به لزوم افزایش اعتبارات شهرداری شهر گچساران گفت: اعتبارات عمرانی شهرداری گچساران در پنج سال گذشته یک میلیارد تومان بوده که این اعتبارات نیازمند افزایش است.

کد مطلب 4118438

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