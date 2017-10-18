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۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۱۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان وبلوچستان:

۱۳۰۰ زائر سیستان وبلوچستانی به مشهد مقدس اعزام می شوند

۱۳۰۰ زائر سیستان وبلوچستانی به مشهد مقدس اعزام می شوند

زاهدان - مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان وبلوچستان گفت: یک هزار و ۳۰۰ زائر سیستان وبلوچستانی به مناسبت سالروز شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) به مشهد اعزام می شوند.

حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک هزار و ۳۰۰ زائر عضو هیئات مذهبی زاهدان، زابل و زهک در قالب کاروان‌های پیاده به مناسبت سالروز شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) خود را به مشهد مقدس می رسانند.

وی با بیان اینکه این زائران در قالب کاروان‌های مردمی، هیئت مذهبی و دسته‌های عزاداری به مشهد مقدس اعزام‌می شوند، افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با همکاری ستاد محترم جمعیت زائرین پیاده امام رضا(ع) اقدامات لازم را به‌ منظورتأمین عالم، مداح، اسکان و پذیرایی این کاروان‌ها انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده اسکان زائران در مشهد مقدس بر عهده خود هیئت‌های مذهبی و جمعیت خدمتگزار شهرستان‌هااست، ادامه داد: بخشی از زائر سرای آستان قدس رضوی، اماکن عمومی وحسینیه‌ها نیزدر مشهد در اختیار این زائران قرار می گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامه‌های عزاداری هیئت‌های مذهبی و دسته‌های عزاداری در روزهای پایانی ماه صفر اظهار داشت: همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) برنامه‌های عزاداری در سراسر شهرستان‌های استان برگزار و عاشقان امامت و ولایت ماه صفر را با سوگواری وعزاداری اهل بیت عصمت وطهارت(ع) بدرقه می کنند.

کد مطلب 4118440

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