سفر هیئت پارلمانی هلند به ایران موجب گسترش روابط دوکشور خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل امروز با سفیر هلند در تهران دیدار و گفت و گو کرد.

امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از فراهم شدن فرصت دیدار هیئت پارلمانی هلند از جمهوری اسلامی ایران، گفت: امیدوارم که این سفر شروع خوبی برای ارتقاء سطح روابط سیاسی و پارلمانی بین دو کشور باشد.

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل با تشکر از تلاش‌های سفیران دو کشور، ادامه داد: رایزنی‌های پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و هلند در زمینه‌های مختلف از مهمترین اهداف در برنامه تدوین شده برای انجام سفر هیئت پارلمانی هلند است.

در ادامه دیدار سفیر هلند در تهران ضمن تشکر از اقدامات انجام شده و اعلام سفر هیئت پارلمانی هلند در آینده‌ای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران، گفت: این سفر گام مثبتی در راستای توسعه و گسترش روابط همه جانبه دو کشور است.