بیکاری و فقر مشکلات عدیده فرهنگی به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید امین‌الله حجازی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری گچساران افزود: باید تلاش کنیم که تقوا را در بین مردم و جامعه تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه احداث مجموعه تخصصی قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در گچساران ضرورت دارد، گفت: این مجموعه تخصصی مکانی برای آموزش اساتید و دانشگاهیان خواهد بود.

حجازی ایجاد فضاهای فرهنگی و قرآنی را راهی مناسب برای مقابله با جنگ نرم دشمن دانست و افزود: ایجاد فضاهای فرهنگی به رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کمک می کند.

وی دفاتر امام جمعه را یکی از مراجع، رجوع مردم در زمینه معضلات و مشکلات فرهنگی و معیشتی عنوان کرد و گفت: نباید حق الناس را نادیده گرفت و مسئولان باید یاور کسانی باشند که مظلوم واقع شده و حق آنان گرفته شده است.