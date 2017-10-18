شهدا مظهر عزت و اقتدار کشور/ آمریکا بازی قدرت را باخت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمدتقی شاهچراغی شامگاه چهارشنبه در آیین وداع با سه شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس به میزبانی حسینیه اعظم حضرت ابوالفضل (ع) دامغان ضمن بیان اینکه شهدا نماد امنیت، علم و غیرت هستند، تأکید کرد: شهدای ما در مسیر اباعبدالله الحسین (ع) گام برداشتند و ما امروز وظیفه داریم ادامه‌دهنده خوبی برای راه، مسیر شهدا باشیم.

وی افزود: دفاع مقدس قله‌های فراوانی را فتح کرد و دفاع هشت‌ساله دارای برکات فراوان داشته و هنوز از این برکات در حال استفاده کردن هستیم.

فرمانده سپاه استان سمنان با اشاره به حمایت‌های آمریکا و همراهان او در دوران هشت سال دفاع مقدس از رژیم بعثی عراق اظهار داشت: صدام در هشت سال جنگ با حمایت‌های آمریکا و ایادی او با ما جنگید و همین آمریکا او را از سر راه برداشت و حاکمیت عراق را خود تقدیم جمهوری اسلامی ایران کرد.

کمرنگی اثرگذاری آمریکا امروزه در سطح منطقه

شاهچراغی خاطرنشان کرد: اثرگذاری آمریکا امروز در سطح منطقه کمرنگ و میدان را باخته است و از سوی دیگر باید گفت به اعتبار خون پاک شهدا، آمریکا دیگر نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند و با یک شکست مفتضحانه مواجه شده است.

وی بابیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز در حال رشد و توسعه است، افزود: آمریکا و حامیان او پرورش‌دهندگان داعش و تروریست‌ها در منطقه هستند و روزبه‌روز با شکست مواجه و روزهای آخر خود را سپری می‌کنند لذا باید گفت داعش شجره خبیثه است.

فرمانده سپاه استان سمنان بابیان اینکه امروز ده‌ها هزاران نفر رزمنده پا به کار در عراق گوش‌به‌فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی با هوشیاری و بیداری با تروریسم می‌جنگند، بیان کرد: بااراده الهی و ایمان و توکل به خدا در مقابل دشمنان همانند دوران هشت سال دفاع مقدس پیروز هستیم.

شاهچراغی درباره لزوم احترام به شهدا نیز بیان کرد: میزبانی از شهدای گمنام فرصتی بوده که بار دیگر بتوانیم با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت کنیم.

آیین روحانی و معنوی تشییع سه شهید گمنام دفاع مقدس فردا در دامغان برگزار می‌شود.