تبریز از منابع غنی و شهری زنده و پویا برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، پانگ سن شامگاه چهارشنبه در اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه در حال حاضر قاره آسیا از قدرت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: کشورهای آسیایی از نظر اقتصادی به هم وابسته هستند.

وی با بیان اینکه ایران کشوری با تاریخ و تمدن دور درازی است، افزود: این کشور دارای نقش مثبتی در منطقه به ویژه در جاده ابریشم دارد و تبریز نقش مهمی در این جاده داشته و در این سفر از تاریخ و فرهنگ غنی این شهر، صنایع دستی و انقلاب مشروطه درس های زیادی یاد گرفته ایم.

سفیر کشور چین ابراز داشت: عقد تفاهم دوجانبه میان شهرهای کشور ما با تبریز و آذربایجان باید انجام شود و ما به عنوان سفیر پل ارتباطی بین تبریز و شهرهای کشور چین خواهیم بود.