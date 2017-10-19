  1. استانها
۲۷ مهر ۱۳۹۶، ۹:۱۱

سفیر چین در ایران:

تبریز از منابع غنی و شهری زنده و پویا برخوردار است

تبریز از منابع غنی و شهری زنده و پویا برخوردار است

تبریز - سفیر کشور چین در ایران گفت: تبریز از منابع غنی و شهری زنده و پویا برخوردار بوده و باید پل ارتباطی بین شهر تبریز و شهرهای چین را برقرار خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پانگ سن شامگاه چهارشنبه در اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه در حال حاضر قاره آسیا از قدرت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: کشورهای آسیایی از نظر اقتصادی به هم وابسته هستند.

وی با بیان اینکه ایران کشوری با تاریخ و تمدن دور درازی است، افزود: این کشور دارای نقش مثبتی در منطقه به ویژه در جاده ابریشم دارد و تبریز نقش مهمی در این جاده داشته و در این سفر از تاریخ و فرهنگ غنی این شهر، صنایع دستی و انقلاب مشروطه درس های زیادی یاد گرفته ایم.

سفیر کشور چین ابراز داشت: عقد تفاهم دوجانبه میان شهرهای کشور ما با تبریز و آذربایجان باید انجام شود و ما به عنوان سفیر پل ارتباطی بین تبریز و شهرهای کشور چین خواهیم بود.

