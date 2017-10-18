ساماندهی وضعیت مناطق حاشیه نشین شهر اراک ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی عصر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار کلانشهر اراک اظهار داشت: بر طبق گفته های استاندار چندین کار اساسی باید اولویت بندی شده و در شهر اراک اجرا شود تا شاهد تغییر و تحولات مطلوب باشیم.

وی افزود: یکی از مسائل این است که با توجه به گسترش کلانشهر اراک، نیاز به یک میدان بزرگ به عنوان کانون اصلی شهر بیش از پیش احساس می شود که طبق جلسات قبلی وسعت آن ۲۰ هکتار تعیین شده و این مسئله هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ اجتماعی تاثیرات به سزایی دارد و به عنوان یک سند افتخار شهر برای ۵۰۰ سال آینده و نسل های آینده خواهد ماند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: میدان های قبلی شهر در حال حاضر جوابگو نیستند و وسعت لازم را ندارند اما اطراف این میدان جدید و شاخص تمام بنگاه های مهم اقتصادی، بانکی، پولی، بیمه ای، پزشکی، اداری و حقوقی مستقر خواهند شد.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: همچنین کلانشهر اراک نیاز ویژه ای به تمرکز زدایی در مرکز شهر دارد و رفع این مشکل در کاهش ترافیک بسیار موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات قابل بررسی و مهم که تا به حال مغفول واقع شده احداث یک زیرگذر شرقی- غربی در شهر اراک است که بتوان طول شهر اراک را بدون طی کردن کمربندی های طولانی اطراف شهر در کمترین زمان ممکن طی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: همچنین راه اندازی ریل شرقی-غربی در داخل شهر از طرح های قابل تامل است که می توان در حال حاضر با کمترین محدودیت به آن پرداخت چرا که در سال های آینده قطعا محدودیت های بیشتری برای انجام این طرح خواهد بود.

دری نجف آبادی اذعان داشت: از دیگر مشکلات اصولی عدم نظارت بر ساخت و سازها در سازه های تاریخی است که باید برای مرمت این آثار تدبیر کرد و در رابطه با فضاهای غیر تاریخی هم، مناطق حاشیه ای که پر جمعیت نیز هستند با مشکلات زیادی مواجه اند.

وی اضافه کرد: در گذشته نزدیک به یک هزار و ۱۰۰ روستا داشتیم اما در حال حاضر تنها ۷۵۰ روستای آباد با کمترین جمعیت را داریم و این جمعیت به شهرها مهاجرت کرده و حاشیه نشینی را به وجود آورده اند که باید برای حل مشکلات این مناطق برنامه ریزی شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهار داشت: در بحث منابع طبیعی نیز در سال جاری جلسه ای در نیروگاه تشکیل شد که از مصوبات آن جنگل کاری مصنوعی به مساحت دو هزار هکتار بود و بایستی اجرایی شود.

دری نجف آبادی در پایان گفت: مسئولان شهری ترویج مسائل دینی و اعتقادی را نیز مدنظر قرار دهند در غیر این صورت بسیاری از ظرفیت های ما با وجود بسیاری مشکلات مثل فضای مجازی و... در مسیر غلط از بین خواهد رفت.