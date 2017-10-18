آیتالله مرتضی مقتدایی در حاشیه اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد منطقه شمالغرب کشور که در تبریز درحال برگزاری است، در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر به آسیبهای موجود در حوزههای علمیه اشاره کرد و گفت: یکی از آسیبهایی که به حوزههای علمیه و روحانیت مطرح است، کمبود استاد در حوزههاست.
وی ادامه داد: طلاب حوزههای علمیه در مراحلی از تحصیل خود به اساتیدی نیاز دارند که ما متاسفانه با کمبود مواجه هستیم و برای حل این مشکل باید راه چارهای پیدا کرد.
آیتالله مقتدایی همچنین تشریح کرد: مخصوصا استاد اخلاق در حوزههای ما کمتر است و اساتیدی که از قم میآیند و در سایر شهرستانها حضور مییابند، کافی نیستند. باید جوری باشد که استاد اخلاق در حوزهها و مدارس حضور داشته باشد تا با طلاب معاشرت کند.
وی با بیان اینکه حضور روحانیون و بزرگان حوزههای هرمنطقه در کنار طلاب میتواند بسیار کارساز و مفید باشد، اظهار کرد: رابطه نزدیک روحانیون و علما با طلاب و حوزهها میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند. اکثر مشکلات حوزهها قابل حل با بحث و گفتگو و تبادل نظر در چنین اجلاسیههایی هستند.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه خاطرنشان کرد: همچنین تامین شهریه و تغذیه و... طلاب، باید در اولویت باشد چراکه مشکلات اساسی اولویتدار هستند.
وی همچنین در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد: سخنان ایشان در وهله اول باید گفت که اصلا جدید نبود و مطالبی که مطرح شد، مطالبی بود که به طور مکرر سالهاست اینقبیل ادعاها، اتهامات، دروغها و مطالب بیمبنا را میشنویم.
وی افزود: جای تعجب است از رئیس جمهور یک کشور که در نطق رسمیاش به گفتن مطالب بیپایه و بیاساس و دروغ پرداخته است.
آیتالله مقتدایی در پایان گفت: اما در عینحال جمهوری اسلامی و مسلمانان، یک امت متعهد، ایثارگر، فداکار و شهادتطلب هستند که پای همهچیز ایستادهاند و این مطالب پوچ هیچ تاثیری در اداره ما نخواهد داشت.
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