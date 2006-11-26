به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون برنامه ریزی اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی در مراسم راه‌اندازی این کارخانه گفت : با افزایش بهره وری در برداشت زعفران و توانایی در عرضه این محصول به خصوص در زمینه مباحث مربوط به بازار یابی و افزایش کیفیت، می توانیم از مزیت‌های رقابتی زعفران بیشتر استفاده کنیم.



مجید امینی با تأکید بر توجه بیشتر به فرآیند تولید و عرضه زعفران، اظهار داشت: با توجه به این که ایران اولین تولید کننده زعفران در دنیا است، چگونگی عرضه این محصول و پیدا کردن بازارهای رقابتی مناسب اهمیت بالایی دارد و باید محصول خود را در بازارهای جهانی به گونه‌ای عرضه کنیم که بیشترین بهره وری را داشته باشد.



وی ادامه داد: از آن‌جایی که خراسان جنوبی جزو استان‌هایی است که بیشترین مقدار زعفران در آن تولید می شود، باید برنامه ریزی مناسب در خصوص محصول استراتژیک زعفران در آن انجام شود.



در ادامه این مراسم رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز گفت: در حال حاضر 10 هزار و 700 هکتار از زمین‌های استان زیر کشت زعفران است و سالیانه 50 تن زعفران در خراسان جنوبی برداشت می‌شود.



علی‌اکبر تناکی افزود: پیش بینی می‌شود امسال به دلیل خشکسالی‌های پی در پی برداشت زعفران در خراسان جنوبی کاهش چشمگیری یابد.

این کارخانه که در زمینی به مساحت 3 هزارمترمربع در شهرک صنعتی بیرجند قرار دارد، فرآوری، بسته بندی و صادرات انواع زعفران براساس استانداردهای بین المللی را انجام می دهد.