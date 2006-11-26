بهبود رابطه کاتولیک و اسلام اولویت سفر پاپ به ترکیه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، اسقف اعظم دمتریوس رهبر کلیسای ارتدکس یونان در ایالات متحده به رویترز گفت: دیدار پاپ ابراز تمایلی نسبت به وحدت مسیحیت تلقی می شود.

پاپ روز 28 نوامبر به منظور یک دیدار 4 روزه وارد ترکیه می شود.

تحلیلگران همچنین اعتقاد دارند نقطه تمرکز دیدار پاپ وحدت مسیحیت و دیدار وی با بارتالامه اول پاتریاک ارتدکسهای جهان در استانبول است.

توماس فیتزجرالد رئیس دانشکده الهیات ارتدکس یونان در ماساچوست، آمریکا گفت: دیدار دو رهبر عالی مرتبه مسیحی نمادین محسوب می شود، این دیدار در تاریخ کلیسا نمادین است چرا که این دیدار با عید سنت اندرو، یکی از دوازده حواریون مسیح، همزمان شده است.

پاپ بندیکت شانزدهم پس از سخنرانی در دانشگاه رگنزبرگ آلمان و نقل قول از یک امپراطور قرن چهاردهمی درباره اسلام، خشم مسلمانان جهان را برانگیخت و موجب انتقادات بین المللی علیه کلیسای کاتولیک شد. این در شرایطی است که خود اظهار داشته نقل قول در آن سخنرانی دچار سوء تعبیر شده است.

علی بارداک اوغلو رئیس امور دینی ترکیه از بندیکت شانزدهم خواسته تا تصریح کند اسلام چون مسیحیت دین صلح است.

وی افزود: فکر می کنم رویکردی که پاپ باید اتخاذ کند این است که تصریح کند نه اسلام و نه مسیحیت منبع خشونت تلقی نمی شوند.

متأله ها اظهار داشتند که سفر پاپ به ترکیه با هدف حل مسائلی صورت می گیرد که دو کلیسا را از یکدیگر جدا می کند، اقتدار پاپ و ماهیت روح القدس از جمله این اختلافات تلقی می شود. اگرچه انتظار نمی رود این دیدار در حل چنین موضوعاتی تأثیر چندانی داشته باشد.

اسقف اعظم دمتریوس که برای سفر پاپ راهی استانبول خواهد شد گفت: حل موضوعاتی که این دو کلیسا را از یکدیگر جدا می کند چندان ساده نیست. با سابقه و پیش زمینه ای که دو کلیسا را از یکدیگر جدا می کند، نمی توان یک گام بلند در راستای حل آن برداشت، بلکه باید رویکردی منظم و گام به گام اتخاذ کرد.

مسیحیان ارتدکس بندیکت شانزدهم را به عنوان یک متأله فاضل می دانند که به برقراری رابطه با کلیساهای مسیحی علاقمند است.

برخلاف 1/1 میلیارد کاتولیک جهان، مسیحیان ارتدکس دارای یک رهبر واحد نیستند که کلیساهای محلی را در روسیه، یونان کشورهای حوزه بالکان سامان دهی کند.

بارتالامه نیز نخستین اسقف ارشد کلیساهای ارتدکس در استانبول محسوب می شود؛ این درشرایطی است که برخی از ارتدکسها چون ارتدکسهای روس حق بارتالامه به عنوان نماینده کل ارتدکسها به رسمیت نمی شناسند.

ناظران همچنین برا ین باور هستند که بارتالامه به منظور تسهیل فرآیندهای آموزش روحانی در ترکیه از پاپ کمک می خواهد.

بارتالامه، یونانی تبار و شهروند ترکیه است که از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حمایت کرده و استدلال می کند این امر به عدم برخورد میان تمدنها کمک خواهد کرد.

بندیکت پیش از رسیدن به مقام پاپی با نشان دادن مخالفت خود نسبت به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا موجبات خشم آنکارا را فراهم کرده بود.