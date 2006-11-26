سران کلیساهای انگلیکن و کاتولیک بر گفتگو تأکید دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رهبران دو کلیسای کاتولیک و انگلیکن طی بیانیه مشترکی که پس از 25 دقیقه صحبت خصوصی صادر شد بر ضرورت گفتگو تأکید کردند .

پس از امضای این بیانیه سران کلیسای انگلیکن و کاتولیک در کلیسای کوچکی در قصر پاپی نیایش کردند.

ویلیامز به پاپ گفت: مناقشه درباره اینکه ما چگونه انجیل را هنگام برخورد با چالشهای جامعه مدرن مورد بررسی قرار می دهیم می تواند مانع و یا حتی تهدیدی برای دستاوردهای گفتگو تلقی شود.

وی همچنین افزود که آماده شنیدن و درک نگرانی هایی است که پاپ می خواهد با وی سهیم شود.

بندیکت در حالی که صریحاً به مناقشات میان دو کلیسا اشاره ای نکرد، گفت: دشواریها و تنشهای پی در پی جامعه کاتولیک را دربرگرفته است.

بندیکت گفت: تحولات اخیر به ویژه انتصاب زنان و آموزه های خاص اخلاقی نه تنها بر روابط داخلی انگلیکنها تأثیر گذاشته بلکه رابطه میان انگلیکنها و کاتولیکها را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

دیدار روز پنجشنبه پاپ و اسقف اعظم کانتربری چهلمین سالگرد تلاش برای بهبود روابط دو کلیسا و دیدار اسقف اعظم سابق کانتربری با پاپ پل ششم محسوب می شود.

77 میلیون انگلیکن جهان پس از انتصاب نخستین اسقف همجنسگرا با اختلافات و تفرقه های داخلی رو به رو شدند. ازدواج میان همجنسگرایان در ایالات متحده و کانادا نیز در تیرگی رابطه کاتولیک – انگلیکن بی تأثیر نبوده است.

بندیکت یادآور شد: ما معتقدیم این موضوعات که هم اکنون در حال بحث و بررسی هستند می توانند آینده روابط ما را شکل دهند. مشتاقانه امیدواریم که جامعه انگلیکن تعالیم اناجیل و سنت حواریون را دنبال کنند.

کلیسای کاتولیک همجنسگرائی و ازدواج میان همجنسگرایان را گناه می داند و با انتصاب زنان به عنوان رهبران کلیسا مخالف است.