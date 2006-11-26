جامعه امروز در حوزه دین با نقصهای پرورشی مواجه است

علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آموزش و پرورش در شکل گیری شخصیت اصلی کودکان نقشی اساسی ایفا می کند، اظهار داشت: با توجه به اینکه قشر عظیمی از کودکان و نوجوانان زمان بسیاری را در سیستم آموزش و پرورش، مدارس و مراکز آموزشی می گذرانند، در این مراکز شخصیت اجتماعی، دینی و فرهنگی آنها شکل می گیرد.

وی با تأکید بر اینکه مراکز دینی نقش مؤثری در ارتقاء ابعاد شخصیتی، فرهنگی و دینی یک انسان دارند، تصریح کرد: اگر آموزش و پرورش بتواند ابعاد دینی کودکان را به خوبی پرورش دهد، در عمل توانسته ایم جامعه را به سوی ارتقاء فرهنگی و معرفت دینی جامعه سوق دهیم. اما اینک در سطح جامعه با یکسری نقصهایی مواجه هستیم که در سیستم آموزش و پرورش و بر جنبه های دینی آن تأثیر گذاشته است.

عباسپور با بیان اینکه متأسفانه در گذشته معاونت پرورشی در مدارس حذف شد، یاد آور شد: در مجلس هفتم تلاش گسترده ای صورت گرفت تا به ابعاد آموزش و پرورش توجه شود. از این رو در تیر ماه سال 1385 قانون احیای پرورش تصویب شد تا همه مدارس یک مسئول پرورشی داشته باشند، اگر این قانون با اقتدار اجرا و با اعتبارات کافی همراه باشد، شاهد ارتقاء ابعاد دینی و تربیتی جامعه خواهیم بود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل عدم اهتمام به مسئله پرورش طی سالهای گذشته، در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطالب کتب درسی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت و گروه کمیسیون از بحثهایی که در ارتباط با وضعیت کتب درسی بود با تیم پژوهشی صحبت کرد تا در وهله اول ضمن تغییراتی که در کتب به وجود می آورند شناخت دینی در دانش آموزان را افزایش دهند. از این رو در آموزش و تحقیقات در حال پی گیری این موضوع هستیم تا ببینیم که چه برنامه ریزیها و طرحهایی برای ارتقاء ابعاد دینی و پرورش تربیتی در دانش آموزان صورت می گیرد.