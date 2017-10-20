کردستان دارای ۸۰۰ هزار بهره بردار در حوزه تولید گندم است

به گزارش خبرنگارمهر، فرید سپری امروز پنج شنبه در جلسه کمیته فنی گندم استان کردستان که با حضور مشاوروزیرجهادکشاورزی و مجری طرح گندم کشور تشکیل شد، گفت: براساس کار تحقیقاتی که سال ۹۳ درسنندج انجام شده از ۵۲ سال پیش هر سال ۳۳/. درجه سانتی گراد افزایش درجه حرارت و در مجموعه ۱.۵۶ درجه افزایش دما داشته ایم.

وی عنوان کرد: هرسال هم به طور متوسط ۳.۵۴ میلی متر و در مجموع ۱۸۴ میلی متر کاهش بارندگی در ایستگاه مورد مطالعه به ثبت رسیده است.

وی اظهارداشت: کردستان دارای ۸۰۰ هزار بهره بردار محصول گندم است که قسمت اعظم آن‌ها هم به کشت گندم دیم مشغول هستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی کردستان ادامه داد: هر سال حدود ۵۰۰ هزار هکتار اراضی دیم و ۳۳ هزار هکتار از اراضی آبی استان به زراعت گندم اختصاص پیدا می کند.

سپری با اشاره به اینکه درآمد کشاورزان استان با کشت گندم به ویژه کشت دیم آن عجین شده است، بیان کرد: امسال حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از فروش گندم دیم به دولت نصیب کشاورزان استان شده است.

وی ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان را دو درصد خواند و اظهارداشت: در کشت مکانیزه گندم در کشور، استان ما رتبه نخست را دارد.

وی عنوان کرد: از تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون هم از سال ۹۲ تا امسال بالغ بر ۱۵۲ میلیارد تومان را جذب کرده ایم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی کردستان گفت: میانگین درآمد سالانه مردم استان ما از متوسط کشوری پایین‌تر است و این زنگ خطری برای این منطقه استو

سپری با بیان اینکه سطح اراضی آیش دراستان کردستان به طور متوسط ۳۰۰ هزار هکتار است، عنوان کرد: یکی از برنامه‌های ما زیرکشت بردن اراضی آیش با کشت محصولاتی هم چون نخود، ماشک و کلزای دیم است که با تحقق این مهم شاهد تحول چشمگیری در بخش کشاورزی خواهیم بود.