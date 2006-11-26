شاخص آلودگی هوای تهران فراتر از حد استاندارد است

دکتر یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهم ترین راهکاری که برای کاهش منابع آلودگی از تهران می توان به کار برد همان کنترل تردد خودروها و اجازه رفت و آمد خودروهای پاک در سطح شهر است.

وی افزود: اگرچه طرح تردد زوج و فرد از سال گذشته در تهران به اجرا در آمده اما رفته رفته این طرح نیز میزان بازدهی خود را در جهت کاهش آلودگی هوا از دست داده چرا که تعداد خودروهای شماره گذاری شده افزایش یافته است به گونه ای که تعداد افرادی که هم دارای خودرو پلاک زوج و هم خودرو پلاک فرد باشند ، پس از اجرای این طرح افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا ، همچنین اظهار کرد: از طرف دیگر با اجرای این طرح تمایل استفاده از موتورسیکلت نیز در میان افراد شاغل به گونه ای رشد یافته که به جرات می توان گفت بیش از 12 درصد درصد آلودگی هوای تهران ناشی از تردد موتورسیکلت ها است.

وی گفت: متاسفانه حدود 90 درصد از منابع آلودگی هوا متاثر از تردد و افزایش بی رویه خودروها و تنها 10 درصد آن شامل منابع ساکن است در حالی که این نسبت در سال 76 شامل 70 درصد منابع متحرک و 30 درصد منابع ساکن بوده است.

رشیدی در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در جهت کنترل میزان آلودگی هوا نقش نظارتی دارد اما سیاست گذاری های اصلی در اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوا بر عهده این سازمان بوده و باید کنترل بیشتری بر اجرای صحیح قوانین و مقررات موجود داشته باشد.

وی همچنین اضافه کرد: هم اکنون 20 تا 30 درصد خودروهای موجود در تهران پاک بوده و مابقی آنها فاقد استانداردهای به روز دنیا به جهت آلایندگی هوا است که دولت باید در این زمینه راهکار جدی و اقدامی عملی ارایه و به انجام برساند.