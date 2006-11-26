رویارویی با حریفان روس و رومانی تیم ملی را در بهترین شرایط قرار داده است/ هیچ قولی برای کسب مدال نمی دهم

ملی پوش تیم شمشیربازی کشورمان در اسلحه فلوره که در حاشیه اردوی تیم ملی در جزیره کیش با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با بیان این مطلب افزود: اردوی مشترک با قهرمانان مطرح روسیه و رومانی تیم ملی را در شرایط آماده سازی مطلوبی قرار داده و درحال حاضر تیم ملی در شراط آمادگی بسیار خوبی قرار دارد.

ملی پوش تیم شمشیربازی کشورمان افزود: یکی از قهرمانان رومانیایی حاضر در اردو صاحب رنکینگ 26 جهانی و رویایی با این حریف به لحاظ فنی و اعتماد به نفس تاثیر بسزایی در آمادگی ام داشته است.

وی در خصوص حضور مربی روس اسلحه فلوره گفت: این مربی نزدیک به 8 ماه است که با تیم ملی همکاری دارد و توانسته سطح فنی تیم ملی را تا حد زیادی افزایش دهد و امیدواریم با هدایت این مربی بتوانیم در بازیهای آسیایی حضور شایسته ای داشته باشیم.

رضایی در خصوص حضور در مسابقات جهانی ایتالیا گفت: در این دوره از مسابقات موفق شدم از مرحله دوره ای صعود کنم. در حالی که در دوره گذشته در این مرحله حذف می شدم. در این مسابقات توانستم به رنکینگ هشتاد و پنجم جهان دست پیدا کنم که تصور می کنم همین مسئله بیانگر رشد شمشیربازی در قسمت فلوره بوده است.

وی در پایان اظهار داشت: تمام تلاشم را انجام خواهم داد تا در بازیهای آسیایی دوحه به مقامی درخور توجه دست یابم ولی هیچ قولی برای کسب مدال نمی دهم.