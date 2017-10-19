به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو قمری در خصوص اخبار منتشر شده راجع به آتوسا عباسی دختر رکوردار دوچرخه سواری کشور که در حال دستفروشی است گفت: شرایط آتوسا عباسی اصلا به این شکل که مطرح شده نیست و این جریان ساخته همسر وی که یکی از مربیان خاطی و محروم دوچرخه سواری بوده که از سوی فدراسیون جهانی محروم شده است.

وی ادامه داد: خانم آتوسا عباسی یکی از قهرمانان خوب کشور بوده و حتی تا همین اواخر جزو تیم انتخابی فدراسیون بوده ولی چون شرایطش خوب نبود در لیست نهایی بازیهای داخل سالن قرار نگرفت.

قمری توضیح داد: همسر این ورزشکار یکی از مربیان شخصی دوچرخه سوای بوده که به دلیل تخلف و تجویز و تزریق یک داروی ممنوعه به یک ورزشکار باعث محرومیت خود و آن ورزشکار شده است. فدراسیون جهانی دوچرخه سواری با شکایتی که ورزشکار ایرانی از این مربی می کند و اعترافی که این مربی انجام می دهد محرومیت دوچرخه سوار ایرانی را از دو سال به یک سال کاهش می دهد و این مربی را به چهار سال محرومیت از فعالیت مربی گری محکوم می کند.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری افزود: از محرومیت این مربی حدود یک سال و نیم می گذشت که با خبر شدیم این مربی به فعالیت خود ادامه می دهد. این امر باعث شد که ما او را به کمیته انضباطی فدراسیون فرا بخوانیم. همه این عوامل موجب شد که همسر آتوسا عباسی این جریان را برنامه ریزی کند تا شاید بتواند با فرافکنی از این موضوع سود ببرد.

قمری با بیان این که تا به حال یک درخواست کمک یا شغل از سوی آتوسا عباسی به دست ما نرسیده گفت: این اخبار و جریان هایی که به راه افتاده اصلا درست نیست و تهمت زدن و محکوم کردن فدراسیون دوچرخه سواری ایران کار غیر اخلاقی بوده و قابل پیگیری است.