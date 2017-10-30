برگزاری فینال مسابقات جایزه بزرگ در غیاب ورزشکاران اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که فینال رقابتهای تنیس جایزه بزرگ اصفهان روز جمعه برگزار میشود، به دلیل حذف فرشاد طلاور از این مسابقات، فینال رقابتها در غیاب ورزشکاران اصفهانی برگزار خواهد شد.
مسابقات ۱۵۰۰ امتیازی تنیس جایزه بزرگ اصفهان با عنوان جام موتوسل و یادواره شهید محسن حججی به میزبانی خانه ملل اصفهان در هفته گذشته برگزار شد و شامگاه پنجشنبه در مرحله نیمهنهایی فینالیستهای این دوره از رقابتها مشخص شدند.
امیر حسین بادی در مصاف با محمد کارگران با پیروزی ۲ بر ۱ به فینال رقابتها راه پیدا کرد.
از سوی دیگر، معین محمدی در مصاف با فرشاد طلاور توانست با نتیجه ۲به صفر پیروز شود تا فینال این رقابتها بدون بازیکن اصفهانی برگزار شود.
در فینال ۲ نفره معین محمدی و حسام یزدی قهرمان دوبل جام موتوسل شدند.
به این ترتیب، فینال مسابقات جایزه بزرگ اصفهان بدون ورزشکاران بومی این شهر و در غیاب آنها برگزار میشود.
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