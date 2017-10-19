نمی توان با شیطان بزرگ مذاکره کرد/ شهدا هادیان راه ما هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی پنج شنبه شب، در بیستمین یادواره ۲۴ تن از شهدای محله زیروان بهشهر و شهدای مدافع حرم افزود: شهدای ما حرف هایی می زنند که از یک انسان عالم و وارسته بسیار بالاتر است و ما در مراسم شهدا گردهم آمدیم تا در مسیر شهدا گام برداریم و این حضور نعمت بزرگی است.



وحیدی ادامه داد: شهدای مدافع حرم عمیق فکر کردند که رفتند تا اهل بیت (ع) و ارزش ها استوار باقی بمانند.



وی با اشاره به اتفاقات اخیر جهان گفت: برخی در این مملکت می گفتند که مشکل آمریکا نیست و مشکل ما هستیم که مرگ بر آمریکا می گوییم. با امریکا توافق می کنیم و با مذاکره مشکل حل می شود.



وزیر دفاع سابق بیان داشت: در این مدت حجت دیگری بر ملت آشکار شد و برخی که می گفتند تا انرژی هسته ای هست مشکلات ما برطرف نمی شود اما مقام معظم رهبری فرمودند بروید و مذاکره کنید اما می دانم به نتیجه نمی رسید، اکنون ببینند در مذاکره و برجام در کجاییم.



وحیدی گفت: دوستان در وزارت خارجه تلاش کردند و برجام را نوشتند و تصویب شد و حالا دشمن ماهیت خود را نشان داده است و رئیس جمهور نژاد پرست آمریکا با همه بدی ها حرف زد.



وی با بیان اینکه تاکنون هیچ کسی به این بدی که این فرد نادان یعنی رئیس جمهور آمریکا گفت نبود، افزود: دشمن همواره برای ما دشمن است و دوست نمی شود، شیطان دشمن اصلی ماست و آمریکا شیطان بزرگی است که نمی شود با او مذاکره کرد.



وحیدی گفت: اگر کسی که عالم را به تباهی می کشاند و مسلمانان را می کشد و سردمدار کفر است شیطان نباشد پس چه کسی شیطان است و وضعیت فلسطین و کشورهای اسلامی برگرفته از این شیطنت های شیطان بزرگ آمریکا است. شیطان دشمن است و باید دوری کنیم.



وزیر دفاع سابق کشورمان گفت: تولی و تبری در این مدت با اظهارات سخیف این شرور، نادان و خالی از خصلت انسانی رییس جمهور آمریکا مشخص شد و باید بدانیم کفر به طاغوت، ایمان به خدا را در پی دارد.



وحیدی افزود: در ادامه راه باید با ولایتمداری، توکل به خدا کنیم و براساس توانمندی خود حرکت کنیم و با شیطان از دل و جان دشمنی کنیم.



وی با اعلام اینکه دشمن شناسی ما درست بود مسیر ما درست است، یادآور شد: شهدای ما در اوج تبری و تولی به سر بردند و دوستان خدا را دوست و دشمنان را دشمن دانستند.



وحیدی ادامه داد: ما آماده هستیم و خود را آماده کردیم تا فکرمان نلرزد و افکار غلط و مسموم غربی ما را نگیرد و این درس شهدای ما است که شهدا با شناخت دوست و دشمن عزتمندانه رفتند و ما در ادامه راه باید استوار پشت سر رهبر حرکت کنیم و بدانیم شهدا هادیان ما در این راه هستند.



وی خاطر نشان کرد: رمز پیروزی ما تبری از دشمن و تولی با دوستان خدا است و این دستور الهی و دینی است.



وحیدی گفت: جانبازان و خانواده های شهدا فرصت حرکت ما در مسیر انقلاب هستند و باید با تاسی از شهدا و امام و رهبری در راستای ارزش های انقلاب حرکت کرد.