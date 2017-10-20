جامعه نیازمند واکسیناسیون فرهنگی است/علت طلاق اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نقد و بررسی کتاب «پیشگیری از طلاق» نوشته رجب محمد بشارت فر شامگاه پنجشنبه در حاشیه سومین روز از نمایشگاه کتاب گلستان نقد و بررسی شد.

رجب محمد بشارت فر در توضیح کتاب خود گفت: با توجه به آسیب‌هایی که در جامعه وجود دارد جامعه ما نیازمند واکسیناسیون فرهنگی است و نیاز به مسیر سازی در برابر آسیب‌های اجتماعی دارد.

وی افزود: آموزش مهارت زندگی، آموزش خانواده، ارتقای سطح فرهنگ جامعه در جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعید یک ضرورت است.

بشارت فر با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی پدیده‌های متغیر و متنوعی را مانند طلاق، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، خیانت و ... شامل می‌شود، اظهار کرد: در مقابل با این آسیب‌ها ما به یک سری عوامل محافظتی ازجمله هوش اخلاقی نیاز داریم که این هوش اخلاقی مجموعه استعدادهای روانی است که ما را وادار می‌کند درست را از نادرست تشخیص دهیم.

وی تصریح کرد: ما نباید منتظر سیاست‌های کلان دولت در این زمینه باشیم بلکه باید خود ورود کنیم و در رابطه با مسائلی که مرتبط به مسائل اجتماعی و حقوق شهروندی است مطالعه خود را بالا ببریم.

بشارت فر ادامه داد: اولین کار، ترویج مطالعه و کتاب‌خوانی است پس هر فردی باید سطح مطالعه خود را در رابطه با شغل و حرفه‌اش بالا ببرد چراکه در حال حاضر طلاق ازدواج‌ها را تهدید می‌کند و ایدز از اعتیاد در حال پیشی گرفتن است.

غلامرضا احمدی، در شروع نقد این کتاب گفت: این نقد بهانه‌ای است که موضوع طلاق را به بحث بگذاریم و بررسی کنیم که اختلاف بین زن و شوهرها چگونه به وجودمی آید.

وی افزود: در آیه ۱۸۷ بقره خداوند می‌فرماید زن و شوهر لباس یکدیگرند اما شیطان در بینشان تفرقه‌اندازی می‌کند و در آیه ۱۰۲ سوره بقره می‌فرماید شیطان کافر از طریق آموزش تفرقه‌اندازی می‌کنند.

علت طلاق جوانان تحصیل کرده باید مورد بررسی قرار گیرد

احمدی ادامه داد: من به‌راحتی نمی‌پذیرم که عامل اصلی طلاق‌های ما اقتصادی است چراکه سازمان ملی جوانان اعلام کرده ۶۸ درصد از جوانان ما کارمند هستند ولی همسری اختیار نمی‌کنند و این ربطی به اقتصاد ندارد.

وی با بیان اینکه آمارهت نشان می دهد بالاترین نرخ طلاق در سال ۹۵ مربوط به ازدواج هایی است که یک سال از عمر آن می گذرد، تصریح کرد: خدا زن و مرد را برای هم آفریده است پس باید بررسی کنیم که چرا در جامعه تحصیل‌کرده روز به‌روز آمار طلاق افزایش پیدا می‌کند و علت آن در چیست؟

احمدی ادامه داد: لازمه زندگی پایدار آموزش پایدار است چراکه طلاق دسته خاصی از انسان‌ها را انتخاب نمی‌کند و شامل هر قومیتی با هر گویش زبانی و سن و سال و شغلی می‌شود.