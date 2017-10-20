انتقاد «اوباما» و «بوش» از ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دیدگاه ها و سیاست های دونالد ترامپ هدف انتقاد «باراک اوباما» و «جرج بوش» دو تن از رئیسان جمهوری سابق آمریکا قرار گرفته است.
اوباما که برای اولین بار از زمان پایان دوره ریاست جمهوری وارد مبارزات انتخاباتی شده است در سخنانی در جمع هواداران این حزب در نیوجرسی از رایدهندگان آمریکایی خواست تا سیاست تفرقه را نفی کنند.
وی در ادامه گفت که این سیاست دموکراسی آمریکا را تهدید میکند.
طی هفتههای آینده، انتخابات محلی در دو ایالت نیوجرسی و ویرجینیا برگزار میشود و باراک اوباما به نفع نامزدهای حزب دموکرات در این انتخابات به فعالیت پرداخته است.
باراک اوباما گفت: بعضی از سیاستهایی که هم اینک شاهد آنها هستیم، همانهایی هستند که فکر میکردیم به خواب ابدی سپردهایم، اما حالا مثل اینکه به پنجاه سال قبل نگاه میکنیم. حالا قرن بیست و یکم است و نه قرن نوزدهم.ما با تکرار گذشته رشد نمیکنیم، باید از گذشته درس گرفت.
باراک اوباما گفت: بعضی از سیاستهایی که هم اینک شاهد آنها هستیم، همانهایی هستند که فکر میکردیم به خواب ابدی سپردهایم، اما حالا مثل اینکه به پنجاه سال قبل نگاه میکنیم. حالا قرن بیست و یکم است و نه قرن نوزدهم.ما با تکرار گذشته رشد نمیکنیم، باید از گذشته درس گرفت.رئیس جمهوری سابق آمریکا در سخنرانی دیگری در ریچموند، ایالت ویرجینیا، گفت که رویکرد سیاسی در آمریکا به شکلی فزاینده از انعکاس ارزشهای بنیادین آمریکایی مانند فراگیر بودن و پذیرش همگان فاصله گرفته است.
وی گفت: "ما حالا با کسانی مواجه هستیم که عمدا میکوشند مردم را به خشم آورند، چهره کسانی را که نظرات متفاوتی دارند مخدوش کنند، و هیجان بیهوده ایجاد کنند آنهم فقط برای کسب منافع سیاسی کوتاه مدت و گاه این روش باعث سرخوردگی میشود.
اوباما گفت: ما سیاست تفرقه، سیاست ترس و زورگویی را رد میکنیم و به سیاستی روی میآوریم که میگوید همه افراد به یکسان مهم هستند، همه استحاق برخورداری از عزت و ارزشها را دارد - سیاست امید.
رئیس جمهوری سابق آمریکا نسبت به نحوه انعکاس رفتار دولت آمریکا در خارج ابراز نگرانی کرد و گفت: دنیا روی این حساب میکند که آمریکا در اقدامات خود کیاست به خرج میدهد، دنیا به ما به مثابه نمونهای قابل تقلید نگاه میکند.
اگرچه اوباما مشخصا از فرد مشخصی نام نبرد، اما با توجه به سیاستها و اظهارنظرهای جنجال برانگیز دونالد ترامپ و انتقاد اوباما از سیاستهایی که شاهد آنها هستیم قاعدتامنظور او انتقاد از رئیس جمهوری فعلی بوده است.
انتخابات نیوجرسی و ویرجینیا برای تعیین شماری از مقامات محلی باعث جلب توجه ناظران در صحنه سیاست آمریکا و حتی خارج از آن کشور شده است. از زمان آغاز به کار دونالد ترامپ، این نخستین انتخابات با شرکت شمار قابل توجهی از رایدهندگان است و نتیجه آن میتواند منعکس کننده موقعیت او در افکار عمومی و حمایتی باشد که نهادهای حکومتی آمریکا، به خصوص کنگره، از سیاستهای دولت به عمل خواهند آورد. در نوامبر سال آینده، انتخابات برای تعیین اعضای مجلس نمایندگان و یکسوم اعضای مجلس سنای کنگره آمریکا برگزار خواهد شد و ترکیب حزبی کنگره و گرایش سیاسی اعضای آن تاثیری عمده در اجرا شدن سیاستها و برنامههای دولت دونالد ترامپ خواهد داشت.
سخنرانی باراک اوباما ساعاتی پس از آن ایراد شد که «جرج بوش» رئیس جمهوری پیشین هم در یک سخنرانی در همایش «گفتگوی ملی در مورد آزادی، بازار آزاد و امنیت» که توسط موسسه بوش در نیویورک برگزار شده بود، تلویحا به انتقاد از سیاستهای دونالد ترامپ پرداخت.
جورج بوش، که به ندرت در گردهماییهای سیاسی ظاهر میشود، در سخنان خود از «زورگویی و خشکاندیشی» به عنوان ابزار سیاسی به شدت انتقاد کرد و گفت: زورگویی و تعصب در فعالیتهای سیاسی همیشه نگرش و منش ملی را شکل می دهد، زمینه را برای رشد خشونت و تعصب فراهم میآورد و حس مصالحه و آموزش معنوی کودکان ما را تضعیف میکند. تنها راه برای حفظ ارزشهای مدنی، رعایت آنها در زندگی شخصی و اجتماعی است.
دونالد ترامپ چه در دوره مبارزات انتخاباتی و چه پس از آن از عناوینی و اوصافی برای مخالفان و رقبای خود استفاده کرده که در ردههای عالی سیاسی آمریکا رایج نبوده است.
بوش که از سال ٢٠٠١ تا ٢٠٠٩ رئیس جمهوری آمریکا بود و در آن زمان، به داشتن سیاستهای راستگرایانه شهرت داشت، در سخنرانی خود بر اهمیت حضور مهاجران و تداوم تجارت جهانی تاکید نهاد.
جرج بوش: مشاهده کردهایم که گفتمان سیاسی ما تحت تاثیر خشونت ورزی، اعتبار خود را از دست میدهد.این در حالی است که دونالد ترامپ با مهاجرت مخالف است و همچنین از حفظ منافع و اتکای به داخلی و کاهش وابستگی به تجارت خارجی حمایت کرده است.
جورج بوش گفت: ما شاهد بودهایم که ملیگرایی افراطی به قومگرایی انجامیده، ما آن تحرکی را که مهاجرت همواره برای آمریکا به ارمغان آورده به فراموشی سپردهایم. ما می بینیم که اعتماد به ارزشهای بازار آزاد و تجارت آزاد به تدریج رنگ میبازد درحالیکه فراموش میکنیم که همیشه به دنبال سیاست حمایتگرایی ملی، جنگ، بی ثباتی و فقر از راه رسیده است.
رئیس جمهوری پیشین در سخنان خود از «کاهش اعتماد عمومی به نهادهای آمریکایی» انتقاد کرد و گفت که مسئولان در درک و حل نیازهای مبرم مردم گرفتار بیتحرکی شدهاند.
وی گفت: نارضایی عمیقتر می شود و اختلافات حزبی و گروهی را شدیدتر میکند، به نظر میرسد که تعصب در نفوذ در جامعه جسورتر شده و سیاست داخلی ما هرچه بیشتر در برابر نظریههای توطئه و جعلیات آسیب پذیرتر گردیده است. مشاهده کردهایم که گفتمان سیاسی ما تحت تاثیر خشونت ورزی، اعتبار خود را از دست میدهد.
جورج بوش گفت که سابقه تاریخی آمریکا "به معنی آن است که مردم ما از هر نژاد، مذهب و قومیت باید کاملا و به یکسان آمریکایی محسوب شوند، یعنی تعصب یا برتری طلبی نژاد سفید در هر شکل و نوع آن به منزله کفرگویی علیه اصول اعتقادی آمریکایی است."
در حالیکه دونالد ترامپ آنچه را که برخی ناظران تهدیدات دولت ملیگرای روسیه میدانند کم اهمیت توصیف کرده است، بوش روسیه را هدف انتقاد شدید قرار داد و گفت: براساس یافتههای سازمانهای اطلاعاتی ما، دولت روسیه تحریک آمریکاییان به ضدیت با یکدیگر را به عنوان یک طرح سیاسی دنبال میکند و این اقدامی گسترده، سازمانیافته و مخفیانه است.
وی گفت: حملات سایبری، نشر اطلاعات کذب و مداخله در سلامت مالی نباید دست کم گرفته یا تحمل شود، این یکی از همان مواردی است که باید گفت اقتدار دموکراسی باید از همینجا اعمال شود.
سخنگوی جرج بوش در پاسخ به این سئوال که آیا هدف سخنرانی او، انتقاد از دونالد ترامپ بوده است، گفت که مسایلی که رئیس جمهوری پیشین مطرح کرد همواره مورد نظر او بوده و مطرح شده است.
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