مرور «سینمای مستقل آمریکا» در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، از شنبه ۲۹ مهرماه جاری سینما تِک خانه هنر شیراز میزبان فیلم های سینمای آمریکاست و تا پنجشنبه ۴ آبان ماه ۶ عنوان فیلم مطرح اکران خواهد شد.

بر این اساس، فیلم های مرد مرده(جیم جارموش)، سبک سواران(دنیس هاپر)، این گروه خشن(سم پکین پا)، شب مردگان زنده(جرج رومر)، ولگرد دراگ استورها(گاس ون سان) و خیابان های پایین شهر(مارتین اسکورسیزی) هرشب ساعت ۲۱ به ترتیب پخش خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سینماتِک خانه هنر در بلوار دانشجو، خیابان دانشگاه، پلاک ۶۲ قرار دارد و علاقه مندان می توانند برای دیدن این آثار با شماره تماس ۳۶۲۹۰۹۹۹ صندلی رزرو کنند.