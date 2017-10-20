  1. استانها
  2. فارس
۲۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵

هم‌زمان با اکران آثار انجام می‌شود؛

مرور «سینمای مستقل آمریکا» در شیراز

مرور «سینمای مستقل آمریکا» در شیراز

شیراز- سینمای مستقل آمریکا در سینماتِک خانه هنر مرور خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از شنبه ۲۹ مهرماه جاری سینما تِک خانه هنر شیراز میزبان فیلم های سینمای آمریکاست و تا پنجشنبه ۴ آبان ماه ۶ عنوان فیلم مطرح اکران خواهد شد.

بر این اساس، فیلم های مرد مرده(جیم جارموش)، سبک سواران(دنیس هاپر)، این گروه خشن(سم پکین پا)، شب مردگان زنده(جرج رومر)، ولگرد دراگ استورها(گاس ون سان) و خیابان های پایین شهر(مارتین اسکورسیزی) هرشب ساعت ۲۱ به ترتیب پخش خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سینماتِک خانه هنر در بلوار دانشجو، خیابان دانشگاه، پلاک ۶۲ قرار دارد و علاقه مندان می توانند برای دیدن این آثار با شماره تماس ۳۶۲۹۰۹۹۹ صندلی رزرو کنند.

کد مطلب 4119323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها