امید به تهران همراهی با واشنگتن؛ راهکار اروپا در برابر ایران

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی؛ سران اتحادیه اروپا، با ملاحظاتی با مواضع آمریکا در قبال برجام، مجددا بر تعهد کامل خود و پایبندی به توافق هسته ای با ایران تاکید کردند. اما همزمان با این اعلام آلمان، فرانسه و انگلیس خواستار حفظ فشار بر ایران در زمینه‌های موشکی و منطقه‌ای شدند.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از دیپلماتهای اروپایی گزارش داد که در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، چندین رهبر اروپایی از جمله آنگلا مرکل، ترزا می و امانوئل ماکرون خواستار افزایش فشار به ایران پیرامون برنامه موشکی و فعالیتهای منطقه ای ایران شده‌اند.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا با صدور بیانیه‌ای مشترک از حفظ برجام حمایت کردند. آنها هم‌زمان نگرانی خود را از برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران اعلام کردند.

نگرانی آمریکا از فعالیت موشکی ایران که در اصل نه نگرانی آمریکا بلکه نگرانی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که از سایه خود نیز هراس دارند است در زمان مذاکرات منتهی به برجام نیز بارها اعلام شده بود در این بیانیه آمده است: «ما روسای دولت و کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا از موضع دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی برعدم تایید برجام اطلاع یافتیم. ما نگران پیامدهای احتمالی این موضع‌گیری هستیم.»

اما رهبران این سه کشور در این بیانیه نگرانی خود را از گسترش توان نظامی ایران نیز ابراز کرده‌اند. در بیانیه مشترک آمده است: «در حالی‌که ما از حفظ برجام حمایت می‌کنیم، نگرانی خود را در باره برنامه موشک‌های بالستیکی ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور که مغایر مصالح امنیتی اروپا است بیان می‌کنیم. ما آماده‌ایم در این زمینه در همکاری تنگاتنگ با آمریکا و دیگر شرکای ذینفع اقدامات مناسبی را انجام دهیم.»

رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا در همسویی با برخی انتقادهای ترامپ برای ایران روشن کرده‌اند: «ما از ایران انتظار داریم که در گفتگویی سازنده برای پایان‌بخشی به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده شرکت جوید و در راه دستیابی به راه‌حل‌های مشترک بکوشد.»

این بیانیه در حالی صادر شد که مشاور امنیت ملی دولت ترامپ با این ادعا که ایران باعث طولانی شدن جنگ سوریه شده است گفت: استراتژی ترامپ علیه ایران همه جانبه است.

«هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی دولت ترامپ در بنیاد دفاع از دموکراسی ها گفت: ایران با کمک خود از بشار اسد باعث طولانی شدن جنگ سوریه شده است. استراتژی جدید ترامپ علیه ایران همه جانبه است و شامل کلیه رفتارهای منطقه ای ایران است. این استراتژی متوجه رفتارهای بی ثبات کننده ایران در منطقه است. استراتژی ما شامل همه قدرتهای ملی ما می شود که برای خنثی کردن نفوذ منفی و ایجاد بی ثباتی ایران در منطقه است.

مک مستر گفت: ایران با برنامه موشکی خود تهدیدی برای همسایگان است. ما به دنبال متحد کردن جهانیان علیه ایران و اقدامات سپاه پاسداران هستیم. چالش بعدی ما این است که متحدان را همگرا کنیم. ما تلاشهای متحدان را داریم بسیج می کنیم.

وی مدعی شد: ما باید خطرهای کره شمالی و ایران را به جهانیان نشان دهیم.

در بیانیه رهبران اروپایی آمده است: ما روسای دولت و کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا از موضع دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی برعدم تایید برجام اطلاع یافتیم. ما نگران پیامدهای احتمالی این موضع‌گیری هستیم. پیش از این نیز وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در لوگزامبورگ ضمن حمایت از برجام عنوان کرده بودند که نگرانی های آمریکا در خصوص فعالیت موشکی ایران باید در جایی خارج از برجام بررسی شود.

به گزارش مهر، اتخاذ این رویکرد از سوی رهبران اروپایی نشان می دهد که آنها در کنار حمایت نصفه و نیمه از برجام خواستار اعمال فشار بر ایران در خصوص فعالیت موشکی تهران و همچنین حمایت ایران از جبهه مقاومت هستند تا شاید از این راه بتوانند امتیازهایی را بدست بیاورند.

نگرانی آمریکا از فعالیت موشکی ایران که در اصل نه نگرانی آمریکا بلکه نگرانی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که از سایه خود نیز هراس دارند است در زمان مذاکرات منتهی به برجام نیز بارها اعلام شد اما در آن زمان حمایت همه جانبه مقامات ایرانی از فعالیت موشکی که جنبه دفاعی دارد موجب عقب نشینی واشنگتن در این رابطه شد اما اینک با حضور ترامپ در کاخ سفید و سرازیر شدن دلارهای عربی به کاخ سفید، آمریکا فشار خود در این رابطه را افزایش داده تا بلکه با راضی کردن اعراب همیشه نگران میزان درآمدهای عربی خود را افزایش داده و قراردادهای میلیاردی جدیدی را به امضا برساند.