عکس خودروی خودران اپل منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازمک رومر، پروژه خودروی خودران اپل مدت هاست که به طور مخفیانه پیگیری می شود اما به تازگی عکسی از آن در فضای مجازی منتشر شده است.

این خودرو که یک SUV معمولی به نظر می رسد، The Thing نام گرفته و مجهز به حسگرهای متعدد و عجیبی روی سقف خود است.

کارشناسان معتقدند مهندسان اپل این حسگرها و تجهیزات را به این خودروهای آزمایشی منتقل می کنند.

در هر حال به نظر می رسد شرکت اپل چند خودروی SUV شرکت لکسوس را با حسگرها و دوربین های مخصوص تجهیز کرده و مشغول آزمایش پلتفرم نرم افزاری خودروی خودران جدید است.