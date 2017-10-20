۲۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۰

عکس خودروی خودران اپل منتشر شد

به تازگی عکسی از خودروی خودران اپل منتشر شده که به نظر می رسد یک خودروی «اس. یو. وی» معمولی باشد اما روی سقف آن حسگرهای متعددی نصب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازمک رومر، پروژه خودروی خودران اپل مدت هاست که به طور مخفیانه پیگیری می شود اما به تازگی عکسی از آن در فضای مجازی منتشر شده است.

 این خودرو که یک SUV معمولی به نظر می رسد، The Thing نام گرفته و مجهز به حسگرهای متعدد و عجیبی روی سقف خود است.

  کارشناسان معتقدند مهندسان اپل این حسگرها  و تجهیزات را به این خودروهای آزمایشی منتقل می کنند.

در هر حال به نظر می رسد شرکت اپل چند خودروی SUV شرکت لکسوس را با حسگرها و دوربین های مخصوص تجهیز کرده و مشغول آزمایش پلتفرم  نرم افزاری خودروی خودران جدید است.

شیوا سعیدی

