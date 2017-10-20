به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور کشورمان صبح امروز (جمعه) در نهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی دی-۸ که در استانبول ترکیه برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و از سوی ملت ایران برگزاری نهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی دی-۸ و بیستمین سالگرد تاسیس این سازمان را به تمامی اعضا صمیمانه تبریک می‌گویم.

وی افزود: از دولت و ملت دوست و برادر ترکیه برای میزبانی و برپایی این اجلاس مهم و از تلاش های جمهوری اسلامی پاکستان به خاطر ریاست سازمان در ۵ سال گذشته قدردانی می‌کنم و برای جمهوری ترکیه در مسئولیت ریاست دوره پیش‌رو آرزوی توفیق دارم.

جهانگیری خطاب به روسای کشورها و دولت‌ها، اعضای این سازمان گفت: جهان کنونی با مسائل، بحران‌ها، تهدیدها و چالش‌های مختلفی رو به روست که به نظر ما می‌توان پیدایش این وضعیت مخاطره آمیز را تحت تأثیر دو عامل مهم دانست: اعمال سیاست‌های سلطه‌گرانه و مداخله‌گرایانه جهانی از سویی و رشد افراطی‌گری و خشونت‌های منطقه‌ای از سوی دیگر.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: این دو پدیده سیاسی با هیچ یک از تحولات و واقعیت‌های جهان و منطقه سازگار نیست. عصر ما، ‌عصر توسعه دانش‌ها و فناوری‌های نوین، ‌عصر آگاهی و بیداری ملت‌ها، ‌عصر رشد مردم‌سالاری و تمایل به همزیستی در جهان متنوع و چند فرهنگی است، نه یکجانبه گرایی به سبک و سیاق دوران استعمار و نه افراطی‌گری و خشونت به نام قومیت و ملیت و مذهب.

جهانگیری تصریح کرد: ما باید با هم بکوشیم که به جای یک جانبه گرایی غالب، چند جانبه گرایی و به جای اراده های جهانی معطوف به زور، سیاست‌های مبتنی بر گفتگو و به جای مداخله‌جویی‌های سیاسی و جهانی همکاری های توسعه‌ای و منطقه ای شکل بگیرد.

وی اظهار داشت: تفرقه، خشونت و تروریسم در همه جا و به هر نامی خطرناک است و در جهان اسلام و به نام دین، قومیت و ملیت خطرناکتر. ما مفتخر به داشتن دین، فرهنگ و تمدنی هستیم که مبشر رحمت، محبت، اخلاق، عدالت و آزادی است. به نام اسلام، به نام شیعه، به نام سنی، به نام همه مذاهب اسلامی و به نام همه ادیان ابراهیمی در برابر تفرقه، خشونت و تروریسم بایستیم. باید برای مقابله با داعش و داعشی گری، خشونت و افراطی گری، تفرقه و جنگ هم نظر و همراه شویم.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: همه ما باید در برابر سیاست های سلطه گرایانه و افراطی دولت کنونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه حساس باشیم و نگذاریم که این سیاست های مداخله گرایانه، موجب تشدید خشونت و افراطی گری و تفرقه در جهان اسلام شود. نگذاریم که راه حل های خشونت گرایانه و نظامی گری به جای راه حل های گفتگویی و سیاسی بنشینند و مردم بیگناه و مسلمان و سرزمین های اسلامی را در معرض کشتار و نابودی قرار دهند.

وی گفت: متاسفانه امروز جهان اسلام با مخاطرات و تهدیدهای متعددی روبرو است. از یک سو مردم مظلوم فلسطین، عراق، افغانستان، یمن، بحرین در آتش جنگ، منازعه و خشونت می سوزند و مردم مسلمان روهینگیایی میانمار گرفتار نسل کشی و افراطی‌گری هستند و از سوی دیگر برگزاری همه پرسی غیرقانونی اخیر در اقلیم کردستان عراق، یکپارچگی ملی کشور عراق و ثبات و امنیت منطقه و تأمین عملی حقوق از جمله حق توسعه همه جانبه برادران و خواهران کرد را به مخاطره انداخته است. همه این مخاطرات و تهدیدها، هماهنگی و همراهی در سطح منطقه‌ای و بین المللی را طلب می کند.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبتکر اتحاد جهانی علیه خشونت و افراطی‌گری، گفتگو و مذاکره را بر مبنای منافع مشترک و راهبرد برد-برد تنها مسیر حل و فصل بحران های جهانی و منطقه ای می‌داند.

جهانگیری تصریح کرد: طی بیست‌سال گذشته سازمان همکاری اقتصادی دی-۸ شاهد تلاشها و ابتکارهایی بوده و در جهت سامان دادن همکاریهای معنی‌دار درون گروهی سلسله توافق‌ها و اقداماتی را نهایی کرده است.

وی افزود: سند چشم انداز و نقشه راه آن که افق روشنی را فراروی ما قرار داده است. باید با اجرایی کردن هر یک از توافق‌ها و ایجاد اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدهای سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای، مجموعه‌ای تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کنیم.

بدون تردید مسیر توسعه و پیشرفت راه پرفراز و نشیبی است که کشورها و دولتها به تنهایی قادر به پیمودن آن نیستند. این راه نیازمند همکاری و تعامل کشورها با یکدیگر در تمامی زمینه‌هاست.

معاون اول رئیس جمهور گفت: سازمان همکاری اقتصادی دی-۸ با بهره‌گیری از استعدادها و توانمندیهای کشورهای عضو از زمینه و ظرفیت مناسبی برای توسعه و پیشرفت برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران در راه رسیدن به اهداف سازمان، به مانند گذشته، از هیچ کوشش و مساعدتی در این فرآیند فروگذار نخواهد کرد.

جهانگیری ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از بزرگترین ذخایر گاز و نفت جهان آمادگی دارد تا در قالب یک همکاری بلند مدت به امنیت انرژی جهانی کمک کند و با سرمایه گذاری مشترک در زیرساخت‌های حمل و نقل دریائی ، ریلی و جاده‌ای ظرفیت کریدورهای ترانزیت بین‌المللی را ارتقا دهد.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران از ظرفیت‌های کم‌نظیر رشد و توسعه برخوردار است. این موضوع در کنار موفقیت‌های سیاسی ایران در نهایی ساختن برجام و تصویب معاهده‌های مناسب بین‌المللی، رفع تحریم‌های غیرقانونی و جلب حمایت‌های جهانی باعث شده است تا به رغم خواست جریان‌های جنگ‌طلب جهانی و منطقه‌ای، ایران به عنوان قدرتی مطمئن و با ثبات با اقتصادی بالنده در جهان ظاهر شود. امیدوارم با استفاده از این فرصت و در قالب همکاری‌های دو و چند جانبه درون گروهی، ‌همکاری‌های عمیق تر و گسترده‌تری را به کمک یکایک شما پیش ببریم.

جهانگیری گفت:‌ جمهوری اسلامی ایران خود را رقیب هیچ کشوری در منطقه نمی‌داند و توانمندی همه کشورهای مسلمان را توانمندی خود و قدرت جهان اسلام را قدرت جهان پیش رو می‌داند. صلح برای همه، ‌توسعه برای همه و بالندگی برای همه، جهانی امن و مطمئن و عاری از خشونت و افراطی‌گری و تفرقه می‌سازد باید با هم به سوی ساختن جهانی این چنینی پیش برویم.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در پایان لازم می‌دانم با تشکر از تلاش‌ها و اقدامات دولت و مردم ترکیه برای میزبانی شایسته اجلاس سران، از جناب آقای موسوی دبیر کل کنونی دی-۸ و زحمات فراوانشان برای پیشبرد اهداف این سازمان سپاس گزاری کنم و با خوشامد گویی به جناب آقای داتو کو جعفر کوشاری بعنوان دبیر کل آتی برای ایشان آرزوی توفیق کنم.

گفتنی است معاون اول رییس جمهور کشورمان پیش از آغاز اجلاس، به همراه سایر مقامات شرکت کننده، با رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه عکس یادگاری گرفتند.