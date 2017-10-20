به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین در خطبه های امروز نماز جمعه شهرستان گفت: ما نیز در مقابل یاوه گویی های آمریکا و استکبار نیز گزینه هایی آماده داریم و تنها منتظر دستور مقام معظم رهبری (حفظ الله تعالی) هستیم.

امام جمعه شهرستان بشرویه ضمن دعوت همه مؤمنین به تقوای الهی گفت: یکی از مصادیق تقوای الهی، لبیک گفتن به کلام الله و سفارشات پیامبران الهی است.

وی افزود: دعوت بندگان الهی به سمت اسلام و روز قیامت، مصداق حرکت روز عاشورا و قیام امام حسین (ع) است که به همه ما درس ایثار و بندگانی داد.

حجت الاسلام شمس الدین بیان کرد: دعوت امام حسین (ع) شبیه به دعوت حضرت ابراهیم (ع) بود، چرا که هر دو مقوله به دعوت امت اسلامی به سمت خدا برمی گردد.

امام جمعه شهرستان بشرویه نیز گفت: حرکت عاشورا یک حرکت الهی برای زنده نگهداشتن دین و فریضه امربه معروف و نهی از منکر بوده است.

وی افزود: در راستای قیام عاشورا نیز امت اسلامی ایران و همه مسلمانان جهان در پیاده روی بزرگ اربعین حسینی باردیگر حرکت و قیام امام حسین (ع) را زنده می کنند.

پیاده روی اربعین حرکت سیاسی و دینی مسلمانان

حجت الاسلام شمس الدین با بیان اینکه قیام عاشورا، درس ایثار و مقاومت است، گفت: این قیام حرکتی ست که امروز سبب شده تا کاروان ۲۰میلیونی اربعین حسینی بار دیگر ندای یا اباعبدالله الحسین (ع) را سردهند و به دشمنان اسلام ثابت کنند نهضت حسینی زنده است.

خطیب جمعه شهرستان بشرویه همچنین افزود: حضور در مراسمات و عزاداری های امام حسین (ع) و بخصوص پیاده روی اربعین حرکت سیاسی و دینی مسلمانان است و همه ما باید این امور را تکلیف بدانیم تا شعار و راه امام حسین (ع) فراموش نشود و برای این حماسه بزرگ باید تمامی دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی وارد کار شوند.

وی در ادامه به مناسبت های هفته و آغاز ماه صفر اشاره کرد و ضمن تسلیت این ماه حرام گفت: در این ماه صدقه دادن، برای رفع بلا بسیار توصیه شده و چه زیبا است که این صدقات برای افراد حادثه دیده و مظلوم میانمار باشد.

امام جمعه شهرستان بشرویه از عموم مسلمانان خواست تا در راه کمک به مردم مظلوم میانمار در حدتوان خود از هیچ کمکی دریغ نکنند.

حجت الاسلام شمس الدین بیان کرد: دشمنان اسلام با بی رحمی تمام با حمله به تمامی افراد اعم از کودک و افراد مسن تنها به دنبال خدشه دار کردن چهره اسلام ناب محمدی هستند و ما نیز وظیفه داریم در مقابل این اقدامات مستکبرانه دشمن بایستیم.

نابودی داعش نزدیک است

امام جمعه شهرستان بشرویه همچنین به اقدامات نامناسب اخیر رئیس جمهوری آمریکا هم اشاره کرد و گفت: سخنرانی ترامپ و تحریم کردن سپاه که به عنوان قدرت جهان اسلام محسوب می شود اقدامی جاهلانه است و دشمن باید بداند که تمامی افراد حامی سپاه هستند.

حجت الاسلام شمس الدین همچنین از زحمات و خدمات سپاه در تمامی عرصه های دفاعی و... تشکر کرد و گفت: امروز با کمک و تلاش های مدافعان حرم ریشه داعش سست شده و به زودی شاهد نابودی کامل آنها خواهیم بود.

وی نیز افزود: امروز ملت عراق و سیاست مداران عراقی نیز هوشیارتر از قبل شده اند و اجازه هیچگونه فتنه ای را به امریکایی ها و اسرائیلی ها در کردستان عراق و اربیل نمی دهند.

حجت الاسلام شمس الدین همچنین در خصوص شعار سال و اقتصاد مقاومتی هم گفت: امید است با حمایت های همه جانبه دولت، واردات بی رویه متوقف شود و اقتصاد و تولید داخل مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.

۲۸مهر ماه روز ارتقاء بخش بشرویه به شهرستان، گرامیداشت و برگزاری مراسمات مفاخر شهرستان، مطالبات کشاورزان وپرداخت سهم آنها توسط دولت نیز از دیگر مباحثی بود که به آن اشاره شد.

امام جمعه شهرستان بشرویه در پایان خطبه های این هفته ضمن دعوت از همه مؤمنین برای شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین خواست تا مردم ولایت مدار شهرستات بشرویه درحدتوان به موکب های شهرستان در سرزمین نجف الشرف وکربلای معلی کمک کنند.