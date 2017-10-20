به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله نورالله طبرسی در خطبههای نماز جمعه ساری با تأکید بر اینکه مسئولان باید وحدت داشته باشند و اظهارات اخیر ترامپ آنان را متحد کرده است گفت: مردم از سخنرانی ترامپ هراس به دل راه ندادهاند.
وی با بیان اینکه اظهارات ترامپ ماهیت و دشمنی و آمریکا بدون رتوش را به ما نشان داد اظهار داشت: با وحدت و همدلی و پیروی از ولایتفقیه میتوان با دشمنی آمریکا مقابله کرد.
نماینده ولیفقیه در مازندران با تأکید برکنار گذاشتن اختلاف و جنگ سیاسی یادآور شد: باید با بیکاری، اختلاس، رانتخواری و تبعیض مقابله کرد.
طبرسی با اظهار اینکه نگرانی ما از ترامپ نیست گفت: در ۳۸ سال گذشته هیچ قدرت و نیروی خارجی نتوانست به انقلاب ما خدشهای وارد کند و باید یکدل و متحد باشیم و نور چشمبازیها و رانتخواریها را کنار بگذاریم.
وی با تأکید بر اتحاد عربها برای مقابله با رژیم صهیونیستی به سخنان پارلمان کویت در اجلاس بینالمللی روسیه اشاره کرد و گفت: صهیونیسم با اتحاد مسلمانان از بین میرود.
امامجمعه ساری همچنین با اشاره به فلسفه قیام امام حسین (ع) ادامه داد: قیام عاشورا و کربلا با ایثارگری و فداکاریها در تاریخ بشریت زنده و جاوید مانده است و حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) دو پیام رسانه این واقعه بودهاند.
وی با اشاره به تشکیل لشکر زینبیون در مازندران و عضویت ۳۰ هزار نفر در آن تصریح کرد: ادامه راه شهدا هدف این لشکر است.
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین با گرامیداشت هفته تربیتبدنی از ورزش بهعنوان ضروریات زندگی یادکرد.
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