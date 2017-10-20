راهپیمایی اربعین حسینی(ع) یک فرصت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در جمع نمازگزاران ارومیه با بیان اینکه این یک فرصت الهی است که پیرامون راهپیمایی اربعین حسینی برای مردم ایران و دوست داران اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام به وجود آمده است افزود: باید توجه کرد که چه ویژگی‌هایی در ایشان است که به این اندازه مهم شمرده شده است و هر فردی که توانایی به جای آوردن این مهم را دارد نباید کوتاهی کند.

وی ادامه داد: موکب‌های بسیاری در کشور عراق در مسیر زیارت اربعین وجود دارد و زحمات بسیاری کشیده می‌شود تا رفاه و آسایش زائران تأمین شود و ما باید تلاش کنیم این فرهنگ را در خودمان ایجاد کنیم.

امام جمعه ارومیه اظهارداشت: برخی اوقات عده‌ای هستند در این مسافرت‌ها از زائران سوء استفاده می‌کنند و هزینه‌ها را تا حدود زیادی افزایش می‌دهند که کاری بس اشتباه است و چنین کسی نمی‌تواند برای فرد منفعتی داشته باشد.

حجت الاسلام قریشی اظهارداشت: عده‌ای هستند که چندین سال است انتظار زیارت امام حسین (ع) را در دلشان پرورش می‌دهند ولی به سبب توان مالی پایین نمی‌توانند به آرزوی دل خود برسند بنابراین افرادی که توانایی مالی بالایی دارند این موضوع را به سرانجام برسانند تا در زیارت بقیه نیز سهمی داشته باشند.

استاندار جدید آذربایجان غربی در راستای برطرف کردن مشکلات استان گام بردارد

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه با اشاره به انتخاب و معرفی استاندار جدید استان گفت: استاندار جدید آذربایجان غربی در راستای برطرف کردن مشکلات استان گام بردارد.

وی افزود: مسئولیت‌ها در بین مردم در حال گردش است و این موضوعات همگی اعتباری هستند و هیچ فردی با سمت خود دفن نمی‌شود و آن موضوعی که با انسان همراه خواهد بود عمل وی است که اگر نیک باشد برای فرد ثواب در بر دارد و در غیر این صورت سبب دچار شدن وی به غضب الهی می‌شود.

امام جمعه ارومیه بیان کرد: هر فردی در مدیریت خود ضعفی دارد و هیچ فردی نمی‌تواند مدیر صددرصدی باشد و از استاندار جدید که اهل این استان نیست درخواست داریم تا استان آذربایجان غربی را به خوبی مورد مطالعه قرار دهد تا گروه‌ها، تمامی مشکلات، نقاط قوت و ضعف را شناسایی کند.

حجت الاسلام قریشی خاطرنشان کرد: مدیریت ایشان در استان آذربایجان غربی یک دوره است که در نهایت یاد خیر یا شر از ایشان برجای می‌ماند بنابراین ایشان باید نهایت تلاش خود را برای برطرف کردن مشکلات به کار گیرد و از ایجاد تنش جلوگیری شود.

سخنان ترامپ به دور از عقل است

امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع نخبگان گفت: ما نباید در غفلت به سر ببریم و سخنانی که ترامپ به زبان می‌آورد به دور از عقل است و نمی‌تواند حمله نظامی را به سرمنزل مقصود برساند ولی باید هوشیار بود.

وی اظهار داشت: باید مخترعان، تولیدکنندگان و افراد نخبگان را پشتیبانی کرد و از پیشرفت آنان جلوگیری نکرد و برخی مواقع اختراعاتی توسط فردی صورت می‌گیرد که چندین نفر اجازه انتشار آن را نمی‌دهند که در این میان باید مسئولان کشوری دست به کار شوند.

حجت الاسلام قریشی همچنین با دعوت مردم و خود به رعایت تقوای الهی و دوری از محرکات الهی اظهار داشت: از زحمات آقای سعادت نهایت قدردانی را داریم و از خداوند متعال خواستاریم آقای شهریاری بتواند در راستای برطرف کردن مشکلات گام‌های خوبی بردارد.