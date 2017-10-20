اعلام رسمی آزادسازی «الرقه» از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، نیروهای دموکراتیک در بیانیه خود تصریح کردند: موفقیت ما در الرقه، پیروزی بر تروریسم است و اداره این شهر را به شورای شهری و کنترل امنیت آن را هم به نیروهای امنیت داخلی در الرقه واگذار خواهیم کرد. از اهالی الرقه می خواهیم که به صورت یکپارچه عمل کنند و سازمان ها را به مشارکت در بازسازی الرقه دعوت می کنیم.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: شورای شهر الرقه متولی پرونده بازسازی این شهر خواهد شد. هیچ اثری از افراد مفقود شده یا اسیر در چنگ داعش پیدا نکردیم. وظیفه ما پس از آزادسازی الرقه، دفاع از آن است و نبردها به خوبی در دیرالزور جریان دارد.

در عین حال گروه موسوم به ناظر حقوق بشر نیز اعلام کرد: ۱۱۷۲ شهروند سوری در جریان نبرد الرقه کشته شده و علاوه بر مفقود شدن صدها نفر، هزاران تن دیگر نیز آواره شده اند. همچنین بیش از ۸۰ درصد از الرقه ویران شده است.