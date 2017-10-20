۲۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

آیت الله نوری همدانی:

عزت و قدرت مسلمانان اولین هدف اسلام است

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: اولین هدف اسلام، عزت، قدرت و توانمندی مسلمانان در همه نقاط جهان بوده و در اسلام اصولی برای عزت بیشتر مسلمانان بیان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار جمعی از علمای اندونزی و جنوب شرق آسیا که در دفتر این مرجع تقلید در قم برگزار شد، اظهار داشت: ایمان و اعتقاد به معارف اسلامی، وحدت، بهره گیری از حکومت اسلامی و دوری شدید از تولی کفار بر مسلمانان از پایه‌ها و اصول عزت مسلمانان در اسلام به شمار می‌رود.

وی افزود: در اسلام مرزهای جغرافیایی مطرح نیست و مرز ما ایمان است، همه کسانی که اعتقاد به اسلام و پیامبر اکرم(ص) دارند همه با هم متحد هستند و مرز در حقیقت ایمان و اتحاد در برابر کفر و نفاق است.

این مرجع تقلید تصریح کرد: حفظ ایمان و اعتقادات اسلامی بسیار مهم است؛ زیرا دشمنان زیادی در برابر ایمان مسلمانان پیش روی خود داریم و باید حول قرآن و اهل بیت(ع) متحد باشیم.

وی بیان داشت: مسلمانان باید با یکدیگر وحدت، اتحاد و همدلی داشته باشند چرا که با یکدیگر برادرند و پیامبر اسلام(ص) تأکید زیاد بر وحدت و اتحاد داشتند.

آیت الله نوری همدانی اظهار داشت: قدرت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مسلمانان به حکومت بر می‌گردد، ‌لذا مسلمانان باید حکومت مستقل داشته باشند و امروز در ایران اسلامی قدرت و عزت متجلی است.

وی تأکید کرد: مسلمانان با هم برادرند؛ اما کار داعش و تکفیری‌ها کشتن مسلمانان است و باید مردم متحد اندونزی از شیعه و سنی در برابر استکبار، صهیونیست‌ها، سلفی‌ها و تکفیری‌ها مقاومت کنند تا عزت و عظمت صدر اسلام را بدست آورند.

