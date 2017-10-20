عزت و قدرت مسلمانان اولین هدف اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار جمعی از علمای اندونزی و جنوب شرق آسیا که در دفتر این مرجع تقلید در قم برگزار شد، اظهار داشت: ایمان و اعتقاد به معارف اسلامی، وحدت، بهره گیری از حکومت اسلامی و دوری شدید از تولی کفار بر مسلمانان از پایه‌ها و اصول عزت مسلمانان در اسلام به شمار می‌رود.

وی افزود: در اسلام مرزهای جغرافیایی مطرح نیست و مرز ما ایمان است، همه کسانی که اعتقاد به اسلام و پیامبر اکرم(ص) دارند همه با هم متحد هستند و مرز در حقیقت ایمان و اتحاد در برابر کفر و نفاق است.

این مرجع تقلید تصریح کرد: حفظ ایمان و اعتقادات اسلامی بسیار مهم است؛ زیرا دشمنان زیادی در برابر ایمان مسلمانان پیش روی خود داریم و باید حول قرآن و اهل بیت(ع) متحد باشیم.

وی بیان داشت: مسلمانان باید با یکدیگر وحدت، اتحاد و همدلی داشته باشند چرا که با یکدیگر برادرند و پیامبر اسلام(ص) تأکید زیاد بر وحدت و اتحاد داشتند.

آیت الله نوری همدانی اظهار داشت: قدرت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مسلمانان به حکومت بر می‌گردد، ‌لذا مسلمانان باید حکومت مستقل داشته باشند و امروز در ایران اسلامی قدرت و عزت متجلی است.

وی تأکید کرد: مسلمانان با هم برادرند؛ اما کار داعش و تکفیری‌ها کشتن مسلمانان است و باید مردم متحد اندونزی از شیعه و سنی در برابر استکبار، صهیونیست‌ها، سلفی‌ها و تکفیری‌ها مقاومت کنند تا عزت و عظمت صدر اسلام را بدست آورند.