جواد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : اکنون پزشک روانپزشک به صورت تمام وقت در بیمارستان ویزیت می کند.

وی افزود :اکنون بیماری های واگیردار دیگر حذف شده اند و بیماری های غیر واگیر شایع شده و بیماری های روانی نیز بار بزرگی برای خدمت رسانی شده است.

بابایی با بیان اینکه سطح سواد سلامت روان در شهرستان باید ارتقا یابد افزود : عوامل این اختلالات باید برای مردم تبیین و آگاهی ‌بخشی‌ های لازم انجام گیرد، درمان به موقع بیماری‌های روانی مورد توجه بوده و درحال انجام است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان هشترود افزود :طرح تحول نظام سلامت نگاه ویژه‌ای به بخش بیماری‌های روانی دارد. افراد بالای ۳۰ سال به صورت رایگان ارزیابی و آزمایش های قند، کلسترول، سرطان، قلب و فشارخون تحت معاینه قرار می گیرند.

بابایی افزود : به زودی رادیولوژی دیجیتالی نیز در این بیمارستان راه اندازی خواهد شد.