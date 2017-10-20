به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور در خطبه های نماز جمعه این هفته رفسنجان اظهار داشت: از جمله اموری که در دنیا باید به آن بپردازیم که زاد و توشه آخرت خواهد بود، تقوای الهی است.

وی با اشاره به مقوله سبک زندگی اسلامی به موضوع قناعت اشاره و بیان کرد: اگر کسی در زندگی قناعت و ساده زیستی کند یکسری آثار و برکاتی در جامعه از آن برجا می ماند که نخستین آن پایداری نعمت به وسیله قناعت است. امام باقر (ع) در این خصوص می فرماید «هر کسی میانه روی و قناعت پیشه کند، نعمت بر او پایدار خواهد بود و کسی که تبذیر و اسراف کند نعمت از کف او بیرون می رود».

وی با تأکید بر اینکه قناعت باید جزو زندگی زوج های جوان باشد، یادآور شد: اثر دوم قناعت، راحتی و آسایش است، امام علی (ع) می فرماید هر کسی به درآمدی که به کفاف زندگی اش رسا است به آن قانع باشد، از پریشان فکری و ناراحتی رهانیده خواهد شد.

امام جمعه رفسنجان با بیان اینکه قناعت آزادی و شرافت را برای ما به ارمغان می آورد، تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) فرمودند عزت مومن در بی نیازی او از مردم است و اگر انسان به درآمد خود قانع بوده و آن را مدیریت کند آبرومندانه زندگی می کند و شرافت خود را حفظ خواهد کرد.

رمضانی پور بی نیازی را یکی دیگر از آثار و برکات قناعت در زندگی خواند و گفت: امام باقر (ع) در این رابطه می فرماید «هر کسی به آنچه که خداوند روزی اش کرده قانع باشد، از بی نیازترین مردم خواهد بود».

وی قناعت را از جمله ویژگی های انسان مومن نامید و بیان داشت: به فرموده امام معصوم (ع)، انسان مومن هشت خصلت دارد که یکی از آنها قانع بودن است لذا انسان باید به آنچه که روزی اش شده قانع بوده و از حرص و طمع پرهیز کند و وقت خود را بیشتر به عقبی و آخرت خود کند.

خاموشی چاه تلمبه های رفسنجان از اول آبان ماه

امام جمعه رفسنجان به موضوع خاموشی چاه تلمبه ها در شهرستان رفسنجان اشاره و اظهار کرد: از کشاورزان شهرستان که داوطلبانه پیشقدم شده اند و مدیریت آبیاری را انجام داده اید تشکر می کنیم و از دوشنبه اول آبان ماه تا ۱۵ آذرماه چاه تلمبه ها خاموش می شوند و این موضوع مقداری به ذخایر آبی شهرستان کمک خواهد کرد.

رمضانی پور ادامه داد: ورودی آب به سفره های زیرزمینی دشت رفسنجان خیلی کمتر از خروجی آنها است و حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب به سفره های زیرزمینی شهرستان وارد می شوند اما خروجی آب از چاه تلمبه ها بالغ بر ۵۰۰ میلیون مترمکعب می شود یعنی حق آیندگان نیز مصرف می شود.

وی بیان داشت: اینکه موضوع آب دغدغه و اهتمام نخست کشاورزان شده بسیار خوب است و اگر ما مدیریت خوبی انجام دهیم کشاورزی در این شهرستان می تواند ادامه پیدا کند، دولت نیز در خصوص آبیاری پرفشار تسهیلات ارائه می دهد و مالکان خرده مالکان نیز می توانند آبیاری تحت فشار داشته باشند.

وی تصریح کرد: از ۸۰ هزار هکتار باغات شهرستان تنها سه هزار هکتار به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده اند که مقداری ناچیز به شمار می رود لذا کشاورزان باید در این خصوص همکاری داشته باشند.

لزوم رعایت تقوای سیاسی

امام جمعه رفسنجان به خطبه ۲۳۳ نهج البلاغه اشاره کرد و گفت: امام علی (ع) در این خطبه می فرمایند تقوا داشتن سپر و امانی برای ما می شود و امروز رعایت تقوا سپری برای جلوگیری از امواج نابودکننده ای که ممکن است گریبانگیر ما شود، می گردد و ما را به بهشت رهنمون می سازد.

رمضانی پور با تأکید بر رعایت تقوای سیاسی، افزود: تهمت ها، شایعه پراکنی ها، غیبت ها، دروغ پردازی ها و ... خانمان سوز است و کشور را عقب نگه می دارد. در سال گذشته و چند ماهه اخیر برخی مسئولان در صدد پاسخگویی برآمده بودند لذا مسئولان نباید به این تهمت ها و شایعات توجه کنند.

وی افزود: برخی افراد فقط مرض پرداختن به دروغ را دارند و مردم نباید به شایعات توجه کنند.

وی با تبریک ولادت امام محمدباقر (ع)، یاد آیت الله مهدوی کنی و شهادت آیت الله مصطفی خمینی را گرامی داشت و در ادامه اظهار داشت: در چهارم آبان سال ۴۳ امام راحل (ره) بر علیه قانون کاپیتولاسیون که بردگی و اسارت ملت بزرگ ایران را به همراه داشت که در مجلس تصویب شد با شدت و حدت و شجاعت تمام برخورد کردند که منجر به تبعید امام (ره) شد.

آمریکا کارگزار صهیونیسم بین‌الملل است

امام جمعه رفسنجان به مبحث تولید و صادرات پرداخت و ابراز داشت: باید بر اساس انگیزه و اعتقاد به پیشرفت نظام باید صادرات صورت گیرد و تولید باید رونق گیرد تا راه صادرات هموار شود. صادرات هم باید همراه با استانداردهای لازم باشد.

رمضانی پور با گرامیداشت روز برنامه ریزی و آمار، تصریح کرد: همیشه موفقیت افراد با داشتن برنامه های خوب است و آمارهای واقعی می تواند به اقتصاد جامعه کمک کند.

وی با اشاره دیدار نخبگان با رهبر انقلاب، یادآور شد: دولت فعلی آمریکا ارزش پاسخ دادن را ندارد و خوب است که دولتمردان، مجلس و مسئولان همین امر را عمل کنند و به توانمندی های کشور بپردازند. اروپایی ها نیز عصای غیرقابل اعتمادی هستند و مانند پای مصنوعی می مانند. در واقع غربی‌ها تکیه‌گاه قابل اعتمادی نیستند، اما یک جوان نخبه داخل کشور قابل اعتماد است.

امام جمعه رفسنجان با بیان اینکه آمریکا کارگزار صهیونیسم بین‌الملل است، ابراز داشت: عده‌ای که از صد سال پیش می‌گفتند پیشرفت ما در ذیل غرب است، آیا ۵۰ سال که در دوره پهلوی ذیل غرب بودیم چه پیشرفتی کردیم. وابستگی بیچارگی می آورد.

رمضانی پور با اشاره به وضع برجام تصریح کرد: انجام و تداوم موضع‌گیری مسؤولان بسیار لازم است، قول‌هایی که دیروز در رابطه با برجام داده شده را رها کنید و امروز را دریابید و مواضع مسئولان باید همراه و همسان باشد و در این چند هفته بسیار خوب بود، ملت هم همراهی با مسئولان را اعلام کردند.

امام جمعه رفسنجان بیان داشت: اگر آمریکایی‌ها برجام را رد کنند چه دلیلی دارد ما بر آن بمانیم و باید برای ایجاد هراس در دشمن باید اقدامات خوبی ایجاد کنیم.

رمضانی‌پور گفت: اگر آمریکایی‌ها بخواهند به کشور و ملت ما توهین کنند، باید خیلی از ما فاصله داشته باشند و بحث موشکی قابل مذاکره نیست.

وی با اشاره به مسکن اجتماعی که نامش جایگزین مسکن مهر شد، تصریح کرد: چرا این مسکن راه اندازی نشد؟ ۱۲ میلیون زوج در کشور مسکن ندارند، به گونه‌ای در جامعه رفتار نکنید که مردم بی‌سرپناه بمانند، وضعیت مسکن شان مشخص نشود.