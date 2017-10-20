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۲۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۱

معاون استاندار آذربایجان غربی:

علما و مسئولان برای نهادینه سازی ورزش همگانی تلاش کنند

علما و مسئولان برای نهادینه سازی ورزش همگانی تلاش کنند

ارومیه- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان غربی گفت: علما و مسئولان برای نهادینه سازی ورزش همگانی تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر صفرزاده ظهر جمعه در اولین همایش ملی علوم ورزشی در ارومیه به نقش موثر ورزش در ارتقای سلامت جامعه اشاره کرد و افزود: همه علما و مسئولان ذیربط باید در جهت نهادینه سازی و همگانی کردن ورزش در جامعه که نقش بسزایی در کاهش استرس و ارتقای شادابی و سلامت جامعه دارد تلاش کنند.

وی اظهارداشت: شناساندن و معرفی تاثیرات مثبت ورزش در زندگی فردی و اجتماعی و سلامت جسم و روح افراد امری است که باید بیش از پیش مورد توجه محافل علمی ورزشی و دست اندرکاران حوزه ورزش قرار گیرد.

صفرزاده بر ضرورت توجه به اقتصاد ورزش هم تاکید کرد و گفت: نقش ورزش در اقتصاد کشورها بسیار پراهمیت است و لازم است یکی از برنامه ریزی های مسئولان برای درآمدزایی، اشتغالزایی و جذب سرمایه‌های خارجی توجه به این حوزه باشد.

اولین همایش ملی علوم ورزشی با شعار ورزش، سلامت، جامعه صبح امروز با حضور نادر صفرزاده معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار، حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه، چمن گلی مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی دیگر از مدیران و مسئولان استانی در محل سالن همایش های پردیس دانشگاهی ارومیه آغاز بکار کرد

وی با اشاره به برگزاریر دو پنل و در همایش ملی علوم ورزشی در ارومیهمحورهای فیزیولوژی و تغذیه ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی ورزشی، رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، بیو مکانیک و اشتغال با صد ها مقاله ارائه شده توسط شرکت کنندگان از سراسر کشور در حال برگزاری است.

امروز جمعه این همایش در دو پنل و در محورهای فیزیولوژی و تغذیه ورزشی- مدیریت و برنامه ریزی ورزشی- رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی- آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی - کار آفرینی، اشتغال و اقتصاد مقاومتی در ورزش برگزار می شود.

کد مطلب 4119601

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