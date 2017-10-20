سیستم آموزش و پرورش در حوزه داستان نویسی ناکارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه چهارمین روز از یازدهمین نمایشگاه کتاب گلستان، کارگاه «بررسی ادبیات داستان گلستان» با حضور داستان نویس مشهور گرگانی، ابراهیم محمد حسن بیگی برگزار شد.

در این کارگاه حسن بیگی اظهارکرد: باید توجه داشته باشیم مشاهیر هر منطقه ای افتخار کشور محسوب می شوند و اگر چه، سال ها و قرن ها از دوران زندگی آنان بگذرد اما همچنان فراموش شدنی نیستند.

وی افزود: وجود برخی از مشاهیر در ایران نشان دهنده تمدن غنی ملت ایران است و این برای ما افتخار بسیار بزرگی است.

داستان نویس مشهور گرگانی با بیان اینکه ادبیات ایران در قرن سوم و چهارم هجری رقم خورد، گفت: ایجاد خلاء ادبیاتی در یک دوره زمانی باعث شد تا رشد ما در این زمینه متوقف شود و اکنون باید کاری کنیم که شرایط رشد فرهنگی دوباره ایجاد شود.

وی تصریح کرد: امروز همان گونه که مسئولان کشور رشد علمی را مورد توجه خود قرار داده اند می طلبد تا در زمینه رشد ادبی هم گام های محکم تری بردارند.

بیگی اظهار کرد: نظام آموزشی کشور ما که آموزش و پرورش نام گرفته است ممکن است از دل آن فیلسوف، مهندس، معمار بیرون آید اما این ادعا وجود ندارد که از این سازمان نویسنده و یا داستان نویس به جامعه تحویل داده شده است.

وی سیستم آموزش و پرورش را در حوزه داستان نویسی ناکارآمد دانست و افزود: در آموزش و پرورش ممکن است رشته ریاضی مورد توجه قرار گیرد و دانش آموز را پرورش دهند اما در حوزه داستان نویسی و ادبیات این امکان وجود ندارد.

داستان نویس مشهور گرگانی اظهار کرد: گلستان جزو نادر استان هایی است که نویسنده پرور بوده اما مردم آن شناخت درستی نسبت به هنرمندان خود ندارند و این به خاطر برخی از کم کاری های متولیان مربوطه است.

وی تصریح کرد: استان گلستان حتی قبل از پیروزی انقلاب از وجود هنرمندانی همچون سید حسین میرکاظمی برخوردار بود و این هنرمند همچنان به فعالیت خود ادامه داده است.

بیگی گفت: برای اینکه بتوانیم این هنر را زنده نگه داریم باید کارهای فرهنگی را مورد توجه قرار دهیم و به آن استمرار بخشیم. اگر در شهر و یا استان کلاس های داستان نویسی برگزار می شود، سعی شود آن را به پاتوق های داستان نویسی تبدیل کرد چراکه ادامه این موضوع باعث خواهد شد تا به نتیجه برسیم.