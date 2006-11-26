مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

رهبر معظم انقلاب : آمادگی نیروهای مسلح موجب تغییرنگاه دشمنان به کشور می شود

لاریجانی : اسرائیل در موقعیت حمله به ایران نیستَ

برژینسکی : سیاست آمریکا در برابر ایران محکوم به شکست است



آینده نو :

مقام معظم رهبری : مخالفت با نظامی گری ، تفکری انحرافی است

رئیس کمیته مسکن مجلس : اجرای طرح جامع مسکن به تعویق افتاد

آخرین تلاش های مسوولان کشور ، تصمیمات کمیت بحرا برای لغو تحریم فوتبال



اعتماد:

دردیدار متکی با سفیر تونس در ایران مطرح شد، حل مشکلات منطقه در انتظار تغییر رویکرد آمریکا

نفت 45 دلاری بستن بودجه روی چاه نفت ، پایان روزهای طلایی نفت برای بودجه

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم : نمایندگان مرجعی که مشکلات خود را به آنها ارجاع دهند، ندارند



اعتماد ملی :

مقام معظم رهبری : نیروهای مسلح مظهر قدرت، عزم و اراده ملت ایران هستند

به دلیل نیاز به بررسی کارشناسی ، طرح جامع مسکن به تعویق افتاد

روز گذشته روی داد، افزایش قیمت جانشین های دلار



ایران :

فرمانده کل قوا: آمادگی نیروهای مسلح مانع طمع دشمنان می شود

گزارش " ایران " از شیوه های تبلیغاتی در آستانه انتخابات، احزاب درتکاپوی یارگیری سیاسی



ابرار:

به دلیل نگاه های افراطی دوم خردادی ها؛ نادران : مدیریت شهری در دور اول شوراها به سمت گرایش های سیاسی سوق داده شد

کیسینجر: روشهای دیپلماتیک و ابتکاری راههای برخورد با مساله هسته ای ایران است

رئیس کمیسیون امنیت ملی : امیدواریم دموکراتها عاقلانه تر رفتار کنند



ابتکار:

رهبر انقلاب در مراسم رژه و اعطای سردوشی در دانشگاه امام حسین؛ تفکرات شبه روشنفکری مخالف نظامی گری انحرافی است

سالها از مردم فقیر کردستان مالیات بی ادبی می گرفتند؛ رئیس جمهور شجاعانه میراث خواران را بر کنار می کند

پایان حکومت کلاسهای کنکور فرار رسیده است؛ نحوه طراحی سوالات مفهومی کنکور 86 اعلام شد



اسرار:

رهبر انقلاب : نیروهای مسلح مایه امنیت و آرامش مردم هستند

40 میلیون دلار برای سرشماری نفوس هزینه شد

از زمان پرداخت اولین سود سهام عدالت فعلا خبری نیست



پول:

هشدار درباره آینده صنعت برق ایران ، کسری 2500 میلیارد تومانی ، توانیر را تهدید می کند

لاریجانی : به تحریم واکنش نشان می دهیم

مدیر عامل بانک ملی ایران : پرداخت تسهیلات به بنگاه های زود بازده تکلیف نیست



جام جم:

فرمانده کل قوا ، در مراسم اعطای سردوشی دردانشکده افسری امام حسین: آمادگی نیروهای مسلح نگاه دشمنان را تغییر می دهد

در آستانه انتخابات شوراها شدت گرفت، بازار داغ مناظره های انتخاباتی

مدیر کل تامین اجتاعی تهران بزرگ: پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری محدودیت زمانی ندارد



جوان:

گزارش " جوان" از ماموریت ویژه سایت های بی شناسنامه در آستانه انتخابات ، تخریب های حقیقی در فضاهای مجازی

عضوهیات مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد: مواد مخدر یکی از مهمترین دلایل رد صلاحیت داوطلبان شوراها

لاریجانی : در صورت اعمال تحریم ، دردسر ایجاد می کنیم



جمهوری اسلامی:

فرمانده کل قوا: نیروهای مسلح َآماده باشند تا دشمنان طمع نورزند

کیسینجر: تلاش گروه 1+5 بی نتیجه مانده است

واردات بی رویه ویرانگر اقتصاد ملی



جهان صنعت:

برای ثبت نام سیم کارت زیر 300 هزار تومان ، مخابرات 427 میلیارد تومان به مردم پس داد

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس : سیاست های اصل "44" پشت درهای بسته تنظیم نمی شود

عضو کمیسیون صنایع مجلس : اختیار کارگر رابه کارفرما نمی دهیم



خراسان :

رهبر معظم انقلاب : آمادگی نیروهای مسلح موجب تغییر نگاه دشمنان و طمع نورزیدن آنان به کشور خواهد شد

لاریجانی : اگرایران را تحریم کنند ما هم برای آنها مشکلاتی پدید می آوریم

متکی : آمریکا جدی باشد می توان به حل بخشی از مشکلات منطقه امیدوار بود



حیات نو:

بررسی لایحه تغییر ساختار وزارت نفت به مجلس رسید، تفکیک سیاستگذاران از مجریان نفتی

رئیس شورای عالی استانها : مجلس طرح های ما را دردستور قرار نداد

لاریجانی : درصورت اعمال تحریم برای غرب دردسر ایجاد می کنیم



خبر:

فرمانده کل قوا: نیروهای مسلح ، پیشقراولان دفاع از حقوق مردم هستند

لاریجانی هشدا داد؛ تحریم ، واکنش ایران را در پی دارد

بذر پاش تاکید کرد؛ بسیجی وارتهران را بسازیم



دنیای اقتصاد:

بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی اعلام شد، کاهش سرمایه گذاری جدید در ساخت و ساز

طلا، پوند و یورو گرا شد

بازار سهام آمریکا با سقوط ارزش دلار فرو ریخت، جمعه سیاه در وال استرایت



سرمایه:

قائم مقام وزیر نیرو خبر داد: تجدید نظر در برنامه چهارم توسعه

کاهش 62/1 درصدی تعداد کارکنان دولت در سال 84

عضو هیات رئیسه مجلس خبر داد: طرح دو فوریتی تشکیل کمیسیون دایمی تلفیق بودجه درمجلس بررسی می شود



سیاست روز:

حدادعادل در جمع مردم زاهدان : شیعه و سنی در مقابل اهانت به پیامبر (ص) بایستند

عطریانفر در مناظره با نادران : سبک مدیریت قالیباف مانند کرباسچی است

هشدار بلر به وزیرانش : مجبورید از ساخت زیر دریایی هسته ای حمایت کنیدَ



صدای عدالت:

مقام معظم رهبری : نیروهای مسلح پیشقراولان ملت برای دفاع از انقلاب هستند

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تشریح کرد: جزییات تغییر ساختار وزارت نفت



کاروکارگر:

رهبر انقلاب در آیین اعطای سردوشی به افسران دانشگاه امام حسین (ع): آمادگی نیروهای مسلح نگاه دشمنان را تغییرمی دهد

حداد عادل : غرب باید سهم خود را در مبارزه با مواد مخدر به ایران بپردازد

داودی : عبارت محورشرارت برای ایران باید اصلاح شود



کارگزاران:

مقام معظم رهبری : آمادگی نیروهای مسلح طمع دشمنان به کشور را از بین می برد

نماینده اصلاح طلبان درمناظره با نماینده اصولگرایان : قدرت باید به شوراها منتقل شود

خاتمی به اصلاح طلبا و رای دهندگان توصیه کرد؛ تحکیم دموکراسی با انتخابات شوراها



کیهان:

فرمانده کل قوا: نظامی گری در نظام اسلامی افتخار است

اسلامگرایان در آستانه تسخیر پارلمان ، انتخابات بحرین تقابل اکثریت با حاکمیت

واشنگتن پست: نیازی به حضور ما نیست ایران خلاهای منطقه را پر می کند



همبستگی:

ضعف بهداشت و مخارج بالای درمان موجب می شود: فقیر شدن سالانه 5/1 میلیون ایرانی

غلامحسین امیری : حامیان دولت جناح راست را تکه پاره می کنند

58 هزار میلیارد ریال یارانه های آشکار و پنها



همشهری:

فرمانده معظم کل قوا: نیروهای مسلح مظهر قدرت و اراده ملی هستند

وزیر کشور بر مبنای یک نظر سنجی اعلام کرد: پیش بینی حضور 60 درصدی مردم در انتخابات شوراها

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد؛ 35 میلیارد دلار یارانه انرژی هر سال درایران



هدف واقتصاد:

ایران به بزرگترین کنسرسیوم بین المللی نفتی می پیوندد

رئیس صندوق بین المللی پول : اقتصاد آمریکا نظام جهانی راتهدید می کند

آمادگی وزارت امورخارجه برای رفع تعلیق فوتبال ایران